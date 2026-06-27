デュア・リパ＆ケイティ・ペリー＆スリ・クルーズも！ サンリオ大好きセレブたち
Y2Kファッションリバイバルの追い風を受けて、注目を集めているサンリオのキャラクターたち。なかでも1974年に誕生したハローキティは圧倒的な存在感を放ち、日本のKawaii文化を代表する存在として海外セレブの間にも人気が浸透している。そこで、セレブたちが見せたキュートな着こなしからクールなレッドカーペットスタイル、セクシーコーデ、インパクト大なアイテム使いまで、キティ愛あふれるルックを大公開！ キティの可能性を再発見できるかも!?
【写真】デュア・リパ、ドレスから覗く“ハローキティ”ブラ
★デュア・リパはブラでセクシーにハローキティ愛を表現
注目度急上昇中の英国俳優カラム・ターナーと、映画の一コマのような結婚式を挙げたばかりのハッピーなデュア・リパ。2024年にツアーで日本を訪れた際も、カラムと一緒に東京の街を堪能したほか、これまで何度もお忍びで来日するなど、日本に詳しいデュアは、もちろんハローキティも大好き。
2024年10月には、音楽祭出席のために訪れた米オースティンにて、白いレザードレスから黄色いハローキティのブラトップをチラ見せしたルックでナイトライフを満喫。前年4月にも、ハローキティモチーフのクロシェビキニ姿をInstagramでシェアし、サンリオEUの公式アカウントから目がハートの絵文字が寄せられていた。
★数で勝負！ ラッパーのスウィーティー
アジア系の血を引く米ラッパーのスウィーティーは、2023年3月にロサンゼルスで開催されたドキュメンタリー『RapCaviar： ヒップホップシーン最前線』のプレミアイベントで、大きさや素材の異なるハローキティのチャームをじゃらじゃら付けたブラトップを披露。ノスタルジックなアイテムで知られるLaser Kittenによるハンドメイドだそうで、ボリュームあるゴールドアクセサリーにも負けない存在感を放っていた。
★ダコタ・ファニングはキュートなアイテムで正統派の着こなし
『イコライザー THE FINAL』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などに出演するダコタ・ファニングは、『アイ・アム・サム』や『マイ・ボディガード』、『宇宙戦争』などで注目を集めた子役時代、キッズ・チョイス・アワードにて、ピンクのストラップワンピースに、ハローキティのペンダントトップが付いたビーズネックレスをコーデ。キッズの正統派ルックともいえる装いを見せた。
★スリ・クルーズはぬいぐるみを激写
トム・クルーズとケイティ・ホームズの一人娘スリ・クルーズ。今やすっかり疎遠になったと伝えられる父娘だけれど、5歳だった2011年にパパラッチされた貴重な一枚で、トムに大事そうに抱えられるスリが握りしめているのは、ピンクのキティのぬいぐるみ。優しそうなトムと小さなスリ、そしてキュートなキティのスリーショットが今見るとどことなく切ない。ご参考までに、Forbs誌による“最も影響力のある赤ちゃん”に選ばれたこともある彼女も、もう20歳。現在は、名門カーネギーメロン大学でファッションを専攻し、寮生活を満喫しているそう。
★ケイティ・ペリーは黒×ハローキティでクールにコーデ
ジャスティン・トルドー元カナダ首相とのロマンスでも大注目のポップスター、ケイティ・ペリー。2009年のブリットアワードで披露したのは、ビジュー輝くキティとスタッズを散りばめたクールなブラックコーデ。ヘア＆メイクも黒×ピンクで合わせ、キティのパンクな一面を印象付けた。
★キム・カーダシアンはピンクの親子コーデでピューロランドに参上
親日家として知られ、頻繁にお忍び来日しているキム・カーダシアン。2023年に子どもたちと来日した際は、娘のノース＆シカゴと一緒にピンク＆ハローキティの全身コーデで、東京多摩市にあるサンリオピューロランドに参上。キティを全面に押し出したコーディネートではなく、サンリオを思わせるポップなピンクと、ネイルに忍ばせたミニキティで表現するあたり、日本のカルチャー上級者であることが窺える。
★コワモテルックにハローキティが映える真のキティラー、マ・ドンソク
『犯罪都市』シリーズや『悪人伝』、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で知られる韓国のコワモテ＆ハイパワーなアクション俳優マ・ドンソクは、ハローキティのスマホケースを愛用。彼のInstagramでは、このスマホが度々登場するほか、ハローキティの傘やバースデーケーキ、ポケットチーフ代わりにキティをポケットに入れてイベントに出席する姿や、飛行機の機内でキティのネックピロー＆マイメロディのアイマスクを着用する様子など、サンリオキャラのアイテムを愛用する彼の姿が多岐にわたって登場。
今年4月に来日した際も、ハローキティのパックで肌ケア中の写真をシェアしてくれており、筋金入りのキティラーであるものとみられる。そのギャップに萌えるファンが続出しているのは間違いない。
（文：寺井多恵）
★デュア・リパはブラでセクシーにハローキティ愛を表現
注目度急上昇中の英国俳優カラム・ターナーと、映画の一コマのような結婚式を挙げたばかりのハッピーなデュア・リパ。2024年にツアーで日本を訪れた際も、カラムと一緒に東京の街を堪能したほか、これまで何度もお忍びで来日するなど、日本に詳しいデュアは、もちろんハローキティも大好き。
2024年10月には、音楽祭出席のために訪れた米オースティンにて、白いレザードレスから黄色いハローキティのブラトップをチラ見せしたルックでナイトライフを満喫。前年4月にも、ハローキティモチーフのクロシェビキニ姿をInstagramでシェアし、サンリオEUの公式アカウントから目がハートの絵文字が寄せられていた。
★数で勝負！ ラッパーのスウィーティー
アジア系の血を引く米ラッパーのスウィーティーは、2023年3月にロサンゼルスで開催されたドキュメンタリー『RapCaviar： ヒップホップシーン最前線』のプレミアイベントで、大きさや素材の異なるハローキティのチャームをじゃらじゃら付けたブラトップを披露。ノスタルジックなアイテムで知られるLaser Kittenによるハンドメイドだそうで、ボリュームあるゴールドアクセサリーにも負けない存在感を放っていた。
★ダコタ・ファニングはキュートなアイテムで正統派の着こなし
『イコライザー THE FINAL』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などに出演するダコタ・ファニングは、『アイ・アム・サム』や『マイ・ボディガード』、『宇宙戦争』などで注目を集めた子役時代、キッズ・チョイス・アワードにて、ピンクのストラップワンピースに、ハローキティのペンダントトップが付いたビーズネックレスをコーデ。キッズの正統派ルックともいえる装いを見せた。
★スリ・クルーズはぬいぐるみを激写
トム・クルーズとケイティ・ホームズの一人娘スリ・クルーズ。今やすっかり疎遠になったと伝えられる父娘だけれど、5歳だった2011年にパパラッチされた貴重な一枚で、トムに大事そうに抱えられるスリが握りしめているのは、ピンクのキティのぬいぐるみ。優しそうなトムと小さなスリ、そしてキュートなキティのスリーショットが今見るとどことなく切ない。ご参考までに、Forbs誌による“最も影響力のある赤ちゃん”に選ばれたこともある彼女も、もう20歳。現在は、名門カーネギーメロン大学でファッションを専攻し、寮生活を満喫しているそう。
★ケイティ・ペリーは黒×ハローキティでクールにコーデ
ジャスティン・トルドー元カナダ首相とのロマンスでも大注目のポップスター、ケイティ・ペリー。2009年のブリットアワードで披露したのは、ビジュー輝くキティとスタッズを散りばめたクールなブラックコーデ。ヘア＆メイクも黒×ピンクで合わせ、キティのパンクな一面を印象付けた。
★キム・カーダシアンはピンクの親子コーデでピューロランドに参上
親日家として知られ、頻繁にお忍び来日しているキム・カーダシアン。2023年に子どもたちと来日した際は、娘のノース＆シカゴと一緒にピンク＆ハローキティの全身コーデで、東京多摩市にあるサンリオピューロランドに参上。キティを全面に押し出したコーディネートではなく、サンリオを思わせるポップなピンクと、ネイルに忍ばせたミニキティで表現するあたり、日本のカルチャー上級者であることが窺える。
★コワモテルックにハローキティが映える真のキティラー、マ・ドンソク
『犯罪都市』シリーズや『悪人伝』、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で知られる韓国のコワモテ＆ハイパワーなアクション俳優マ・ドンソクは、ハローキティのスマホケースを愛用。彼のInstagramでは、このスマホが度々登場するほか、ハローキティの傘やバースデーケーキ、ポケットチーフ代わりにキティをポケットに入れてイベントに出席する姿や、飛行機の機内でキティのネックピロー＆マイメロディのアイマスクを着用する様子など、サンリオキャラのアイテムを愛用する彼の姿が多岐にわたって登場。
今年4月に来日した際も、ハローキティのパックで肌ケア中の写真をシェアしてくれており、筋金入りのキティラーであるものとみられる。そのギャップに萌えるファンが続出しているのは間違いない。
（文：寺井多恵）