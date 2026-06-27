◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス 4―1 ノルウェー（2026年6月26日 米国・ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第3戦が行われ、フランス（FIFAランキング3位）のFWウスマヌ・デンベレ（29＝パリSG）がノルウェー（同31位）を相手にハットトリックを達成して4―1の快勝に貢献した。フランスは1位、ノルウェーで2位で決勝トーナメントに進む。

デンベレは前半7分に右サイドでFWエムバペ（Rマドリード）のサイドチェンジを受けてペナルティーエリアに進入すると、鋭い切り返しで右足にボールを持ち替えて左のサイドネットを揺らす先制弾。さらに同20分には右寄りの位置で再びエムバペからパスを受け、中央に切れ込んで左足で左隅を打ち抜いた。2―1の後半32分にもペナルティーエリア内右寄りの位置で受け、相手と駆け引きをしながら巧みにシュートコースをつくり、左足でまたもや左隅に3点目を叩き込んだ。

ともに2連勝で決勝トーナメント進出を決めていた中、ノルウェーはハーランドを含む先発10人を第2戦から入れ替えて主力を温存。一方のフランスは先発4人を入れ替えたものの、主力中心の布陣で臨み、デンベレは「集中を切らさないようにしている。首位通過のために重要な試合だった。我々は全ての試合に勝ちたいと思っている。これから（決勝トーナメントで）さらに重要な局面が待っているので、集中し続ける」と訴えた。ハットトリックにつながったチームメートとの連係に関しては「重要。やはりコミュニケーションが必要だ。ピッチにもベンチにも質の高い選手がそろっている。コミュニケーションがあればずっと楽になるし、互いをより理解し合える。いい状態だから、これを続けていかないと」と語った。

今大会のハットトリックはメッシ（アルゼンチン）、J・デービッド（カナダ）に続く3人目。デンベレはイラク戦に続く2戦連発で今大会4得点とし、後半20分まで出場した。

両チームの対戦はフランスのエムバペ、ノルウェーのFWハーランド（マンチェスターC）の怪物ストライカー対決で1次リーグ屈指の好カードとして組み合わせ決定時から注目されていた。しかし、ともに2連勝で決勝トーナメント進出を決めていた中、ノルウェーはハーランドを含む先発10人を第2戦から入れ替えて主力を温存。両選手に代わって2024〜25年シーズンのバロンドール（世界最優秀選手）に輝いたデンベレが主役を演じ、エムバペは2アシストで引き立て役に回った。