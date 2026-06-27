◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス ― ノルウェー（2026年6月26日 米国・ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組最終第3戦が行われ、フランス（FIFAランキング3位）がノルウェー（同31位）と対戦した。フランスはFWデンベレ（パリSG）が前半だけでハットトリックを達成した。

デンベレは前半7分に右サイドでパスを受けてペナルティーエリアに進入すると、鋭い切り返しで右足にボールを持ち替えて左のサイドネットを揺らす先制弾。さらに同20分には右寄りの位置でFWエムバペからパスを受け、中央に切れ込んで左足で左隅を打ち抜いた。2―1の後半32分にもペナルティーエリア内右寄りの位置で受け、相手選手と駆け引きをしながら巧みにシュートコースをつくり、左足でまたもや左隅に3点目を叩き込んでハットトリックを達成した。

今大会の1試合3得点はメッシ（アルゼンチン）、J・デービッド（カナダ）に続く3人目。デンベレはイラク戦に続く2戦連発で今大会4得点とした。

この試合はフランスのFWエムバペ、ノルウェーのFWハーランドの怪物ストライカー対決が注目されたが、ともに2連勝で決勝トーナメント進出を決めていた中、ノルウェーはハーランドを含む先発10人を第2戦から入れ替えて主力を温存。2024〜25年シーズンのバロンドール（世界最優秀選手）に輝いたデンベレが主役の座を奪った。