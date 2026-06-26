新潟市のホテル日航新潟で26日から恒例のビアフェスタが始まりました。



ホテル日航新潟の31階で始まった『絶景ビアフェスタ2026 MATSURI』。会場は地上125mの展望フロアで、夕日と夜景を楽しみながらよく冷えたビールや約50種類のドリンクを味わえます。料理は定番のおでんやお好み焼きなど屋台の味のほか、シェフが趣向を凝らした逸品を取りそろえています。



■ホテル日航新潟 新飯田明日香さん

「ビールメーカー4社がそろっているので、色々なビールなどが出てきますので楽しんでいただければと思います。」



ホテル日航新潟の『絶景ビアフェスタ2026』は、9月12日(土)までの開催です。