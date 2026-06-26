投資の世界では、数字が「真実」として一人歩きしやすい。時価総額が増えた、ファンドの残高が膨らんだ、株価が1%上昇した--そうした情報を目にした瞬間、人は大量の資金が動いたと直感的に解釈してしまう。だが実業家のマイキー佐野氏は、その直感そのものに根本的な疑問を投げかける。数字の見た目と、市場の中で実際に起きていることの間には、教科書が教えてくれない大きな乖離があるというのだ。



株価は、最後に成立した取引価格によって決まる。時価総額が1%上昇したとしても、その金額の全てに相当する現金が市場に流入したわけではない。佐野氏はこの構造を、限定チケットの転売を例に取り上げて説明する。1万枚のチケットが定価で流通していても、転売サイトで1枚が高値で取引された瞬間、全体の評価額は大きく跳ね上がる。実際に動いた現金はたった1枚分だが、その取引価格の変化が「全体の価値」を塗り替えてしまう--株式市場でも、全く同じ現象が静かに起きているというのだ。



では実際に株価を1%動かすためにどれほどの資金が必要なのか。この問いに対し、佐野氏は金融工学で使われるある考え方を取り上げ、市場の流動性やボラティリティによって必要な資金規模がいかに変わるかを論じる。企業の規模が同じでも、その日の板の厚さや値動きの激しさによって、同じ1%を動かすために必要な金額は大きく異なってくる。さらに同じ銘柄であっても、市場の状態がわずか10分変わるだけで、同じ金額が株価に与える影響は全く変わってしまうという現実も指摘される。数字の裏側には、こうした絶え間ない変数が常に渦巻いている。



後半では、ファンドの残高データが持つ落とし穴にも言及している。資産が増えたように見えても、それが純粋な新規流入によるものなのか、相場の上昇によって評価額が膨らんだだけなのかは、生データからは判別できない。また、一部のファンド構造では同じ資金が複数の場所で計上されてしまう場合があるという。佐野氏が繰り返す「生データは嘘をつく」という言葉の背後には、こうした複数の歪みが静かに積み重なっている。投資の教科書には決して載らない、市場の内側を正確に読み解くための視点が、この動画には凝縮されている。



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