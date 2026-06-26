ポケモンカード新パック「ストームエメラルダ」収録カード発表 メガレックウザex・ファイアローex・ぼうけんのランタンなど詳細説明
ポケモンカードの新パック「ストームエメラルダ」が7月31日に発売されることが決定した。あわせて「メガレックウザex」など収録カードが公開され、わざや特性・効果など各カードの詳細も紹介された。
【画像】強すぎ！メガレックウザやファイアロー ポケカ新パックの収録カード
拡張パック「ストームエメラルダ」は、用意した未開封の拡張パックをその場で開封し、当たったカードと、基本エネルギーなどを使って構築したデッキで対戦する「シールド戦」を想定した、拡張パックとなっている。
◆収録カード
メガレックウザex
特性「はしゃのほうこう」は、自分の番にこのカードを手札からベンチに出したとき、自分の山札を上から4枚見て、その中から基本エネルギーを1枚選び、このポケモンにつけることができます。
ワザ「ストームエメラルダ」は、自分のポケモン全員についている炎エネルギーと雷エネルギーの合計の数×50ダメージを相手に与えることができます。
自分の場にエネルギーをそろえることで、相手のポケモンに大ダメージを与えることができる、強力なメガシンカexです。
ファイアローex
特性「エキサイトダイブ」は、自分の場に無色タイプの「メガシンカex」がいるなら、このカードを手札からベンチに出すことができます。
ワザ「かぎづめハント」は、150ダメージを与えつつ、のぞむなら自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、手札に加えることができます。
無色タイプであるメガレックウザexと相性の良いカードです。
ぼうけんのランタン
自分の山札から基本炎エネルギーと基本雷エネルギーを1枚ずつ選び、手札に加えることができる、グッズです。
炎と雷のタイプを組み合わせて戦うデッキの展開を強力にサポートする、便利なカードです。
メガレックウザキャップ
つけているポケモンは、ワザ「デルタギフト」が使えるようになります。ワザ「デルタギフト」は、「メガレックウザキャップ」がついている自分のポケモン全員に、山札から基本エネルギーを1枚ずつつけることができます。
伝説の山頂
2枚1組で使う強力なスタジアムが、新たに登場します。
自分の手札から2種類の「伝説の山頂」を組み合わせることで、1枚のスタジアムとして場に出すことができます。
「伝説の山頂」は、おたがいの無色タイプのポケモンが、相手のポケモンからワザのダメージを受けて「きぜつ」したとき、とられるサイドが1枚少なくなる、スタジアムです。
サイドを容易にとらせない、守りの要となるカードです
MCの盛り上げ
自分の山札を2枚引くことができる、サポートです。相手のサイドの残り枚数が3枚以下なら、4枚のカードを手札に加えることができます。
対戦の終盤で、有利に使えるカードです。
4枚のサイドで戦うシールド戦では、序盤から活躍することができます。
ヒガナの信頼
自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替え、さらにベンチに入れ替えたポケモンについているエネルギーを1個選び、新しくバトル場に出たポケモンにつけ替える、サポートです。バトルポケモンがワザをスムーズに使うことのできる、便利なサポートです。
■イベント開催
拡張パック「ストームエメラルダ」発売を記念して、シールド戦を自宅でも楽しめるキャンペーンを開催。家族やお友達とシールド戦で遊び、遊んだ内容と感想を応募すると、抽選で2000人にSAR仕様の「メガエルレイドex」のプロモカード1枚をプレゼントされる。
【応募期間】
2026年7月31日（金）〜10月31日（土）予定
【画像】強すぎ！メガレックウザやファイアロー ポケカ新パックの収録カード
拡張パック「ストームエメラルダ」は、用意した未開封の拡張パックをその場で開封し、当たったカードと、基本エネルギーなどを使って構築したデッキで対戦する「シールド戦」を想定した、拡張パックとなっている。
メガレックウザex
特性「はしゃのほうこう」は、自分の番にこのカードを手札からベンチに出したとき、自分の山札を上から4枚見て、その中から基本エネルギーを1枚選び、このポケモンにつけることができます。
ワザ「ストームエメラルダ」は、自分のポケモン全員についている炎エネルギーと雷エネルギーの合計の数×50ダメージを相手に与えることができます。
自分の場にエネルギーをそろえることで、相手のポケモンに大ダメージを与えることができる、強力なメガシンカexです。
ファイアローex
特性「エキサイトダイブ」は、自分の場に無色タイプの「メガシンカex」がいるなら、このカードを手札からベンチに出すことができます。
ワザ「かぎづめハント」は、150ダメージを与えつつ、のぞむなら自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、手札に加えることができます。
無色タイプであるメガレックウザexと相性の良いカードです。
ぼうけんのランタン
自分の山札から基本炎エネルギーと基本雷エネルギーを1枚ずつ選び、手札に加えることができる、グッズです。
炎と雷のタイプを組み合わせて戦うデッキの展開を強力にサポートする、便利なカードです。
メガレックウザキャップ
つけているポケモンは、ワザ「デルタギフト」が使えるようになります。ワザ「デルタギフト」は、「メガレックウザキャップ」がついている自分のポケモン全員に、山札から基本エネルギーを1枚ずつつけることができます。
伝説の山頂
2枚1組で使う強力なスタジアムが、新たに登場します。
自分の手札から2種類の「伝説の山頂」を組み合わせることで、1枚のスタジアムとして場に出すことができます。
「伝説の山頂」は、おたがいの無色タイプのポケモンが、相手のポケモンからワザのダメージを受けて「きぜつ」したとき、とられるサイドが1枚少なくなる、スタジアムです。
サイドを容易にとらせない、守りの要となるカードです
MCの盛り上げ
自分の山札を2枚引くことができる、サポートです。相手のサイドの残り枚数が3枚以下なら、4枚のカードを手札に加えることができます。
対戦の終盤で、有利に使えるカードです。
4枚のサイドで戦うシールド戦では、序盤から活躍することができます。
ヒガナの信頼
自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替え、さらにベンチに入れ替えたポケモンについているエネルギーを1個選び、新しくバトル場に出たポケモンにつけ替える、サポートです。バトルポケモンがワザをスムーズに使うことのできる、便利なサポートです。
■イベント開催
拡張パック「ストームエメラルダ」発売を記念して、シールド戦を自宅でも楽しめるキャンペーンを開催。家族やお友達とシールド戦で遊び、遊んだ内容と感想を応募すると、抽選で2000人にSAR仕様の「メガエルレイドex」のプロモカード1枚をプレゼントされる。
【応募期間】
2026年7月31日（金）〜10月31日（土）予定