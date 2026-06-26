YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食110kcal＆120円！無限に食える豚えのきキャベしゃぶがバグり過ぎてた...！」と題した動画を公開しました。動画では、余りがちな千切りキャベツを大量消費でき、低カロリーで大満足の鍋レシピを紹介しています。



豚バラ肉は脂身が少なく赤身が多いものを選ぶのがダイエットのコツ。えのきの石づきを取り、ほぐしておきます。まな板を汚さないようラップの上で豚肉を広げ、塩コショウで下味をつけてからえのきを巻いていきます。



ポイントは、肉巻きに片栗粉をまぶすこと。「パフパフすることでお肉とお肉がくっついてくれる」だけでなく、煮込んだ際に「とろみがつく」と解説。鍋に千切りキャベツを山盛りに敷き詰め、肉巻きを中心に並べます。ほんだし、白だし、水を入れて蓋をし、豚肉に火が通るまで煮込めば完成です。



実食では、とろとろのスープとキャベツ、肉巻きを頬張り「ほっぺ落ちるぞ」と大絶賛。「替え玉が止まらない」と箸が止まらない様子を見せました。



1食あたりわずか110kcal、約122円で作れるという、お財布にも体にも優しい一品。ダイエット中の食事や、キャベツの使い道に悩んだ際に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・えのき 1/2株

・豚バラ 50g程度

・塩コショウ 適量

・片栗粉 適量

・千切りキャベツ たっぷり

・ほんだし 小さじ1

・白だし 大さじ3

・水 500ml



［作り方］

1. えのきは石づきを切り落とし、半分に割いてほぐす。

2. ラップを敷いた上で豚バラ肉を広げ、塩コショウで下味をつける。

3. 豚肉でえのきをくるくると巻く。

4. 肉巻きの表面に片栗粉を全体的にまぶす。

5. 鍋に千切りキャベツを山盛りに入れ、その上に肉巻きを並べる。

6. ほんだし、白だし、水を入れて蓋をし、火にかける。

7. 豚肉の赤みがなくなるまで煮込んだら完成。



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