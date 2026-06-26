＜小学生、異性と遊ぶ？＞幼稚園から仲よしのお友だち。たまにお泊まりも…見守るままでいいのかな？
幼稚園時代からずっと仲よくしているママ友とそのお子さん。子ども同士が異性だと、その関係性をいつまで続けていいのかと悩むこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『小学1年生の息子がいます。幼稚園時代から仲よくしているママ友と娘さんがいて、ママ友宅に息子が遊びに行くことがあります。遊ぶといっても、ゲームをしたり動画をみたり、たまにお泊まりをするぐらいです。性差はないのでしょうが、お互いが嫌だと言ったりしないものかなぁ？ と思ってしまいます。どうなのでしょうか？ 小学校低学年ぐらいまでなら大丈夫なのでしょうか？』
異性のお友達と楽しく遊んでいるよ！
『息子も娘も3年生ぐらいまでは、仲のいい異性の友だちとも遊んでいたよ』
『上の娘は幼稚園の頃から好きなものが完全に男子系だったから、小4くらいまで男子と遊ぶことが多かったよ』
『小5でも異性と遊んでいるよ。ゲームや外遊びをしたり』
『幼馴染でしょ？ 中高生どころか大学生になっても遊んでいるよ』
子どもが成長してくると、遊ぶ相手を異性として意識することもあるでしょう。一方で、異性というよりも幼馴染の感覚が強いと、年齢に関係なく付き合いが続くこともあるようです。話が合う、一緒にいて楽しいなどの理由もあるのでしょう。大学生になっても異性の友達と一緒に行動している子もいます。
また異性との交流が続くかどうかは、子どもの性格や好みによっても違いがありそうです。たとえば男の子が好きそうな遊びやキャラクターに興味がある女の子だと、遊ぶ相手は男の子になりやすいかもしれません。子どもも異性かどうかではなく、共通の遊びができるかどうかで相手を選んでいるのではないでしょうか。
心配しているのは「お泊まり」
『大丈夫なのか？ というのは、お泊まりやお風呂の件です。女の子の親のママから誘われるのだから、低学年ぐらいまでは大丈夫なのかなぁと思っています』
投稿者さんの息子さんは、相手から誘われて女の子の家に泊まることがあるそうです。そうするとお風呂に入りますから、それも心配のようですね。誘われている側ですから、相手はあまり気にしていないのかもしれません。でもいくら小学1年生とはいえ、裸を見たり見せたりするのは心配になってしまいますね。
『お泊まりはそろそろ微妙かなと思うけれど』
他のママからも、お泊まりに関してはそろそろやめるほうがよいとの指摘がありました。異性として意識していないとしても、そこは親が気をつけてあげるべき点かもしれません。今はよくても成長したときに恥ずかしい思いをしたり、場合によっては嫌な記憶として残ったりする可能性もゼロではないでしょう。
遊ばなくなるタイミングは子どもに任せて
『家なら親もいるし、そのうち自然に離れるんじゃない？』
『同性でも幼稚園の頃とは仲のいい子が変わることはあるし、嫌がるまで見守りでいいと思うよ』
『小学校で同性の友だちができたら、交友関係も変わっていくと思う』
異性の友達と遊んだり、お泊まりをしたりすることに、親として心配になることもあるでしょう。ただ子ども同士は一緒にいて楽しい、気が合うなどの理由から、楽しく遊んでいるはずです。子どもが嫌がっているならば距離を置くなど考えますが、そうでないならば関係を見守っていけばよいのではないでしょうか。お互いを異性として意識するようになったり、片方に彼氏彼女ができたりすれば、自然と離れるものかもしれません。相手との距離感や離れていくタイミングは、子ども同士に任せる。子どもの交友関係は親が決めることではありませんね。
また小学校で新たな友達ができれば、自然に離れていくこともあるでしょう。この先、どんどん交友関係も変わっていくでしょうから、子どもから何か相談を受けない限りはそっとしておけばよいのかもしれませんね。