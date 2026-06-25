苦手な家事を手放し、毎日をラクに過ごせる工夫をご紹介。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーの森川とろろさん。献立や片付けルールのゆるめ方から、スマホ時間の制限、イライラしたときの避難場所まで、実際にやってよかったことをお届けします。

1：献立に悩むのをやめた

毎日頭を悩ませていた献立。

【写真】献立に悩まない「メニュー決め表」

「そこで食材と調理法をかけ合わせた『メニュー決め表』をつくり、選択肢を絞ることに。さらに『タンパク質と野菜がとれれば合格』と自分の免罪符を決めたことで、品数への執着も手放せました」（森川とろろさん、以下同）

2：お部屋リセットをやめた

模様替えを楽しみながらキレイをキープ。

家具の定位置を決めず、そのときの気分でソファやテーブルを動かして空間を自由に楽しんでいる森川さん。

「頻繁に家具を動かすことで固定の場所にホコリがたまらず、“部屋を元に戻さなければ”という呪縛から解き放たれました」

3：ダラダラスマホをやめた

使用時間を制限して強制的にシャットダウン。

「スマートフォンの設定から使用時間を確認し、こんなに長時間見ていたのかと衝撃を受けて。ついついスマホを見てしまうので、今はアプリごとに使用時間を設け、強制的に制限中」

使用時間はスクリーンタイム機能で設定・確認が可能！

自分だけの避難場所をつくる

サンルームの一角に置いたイスは、森川さんのサードプレイス。

「イライラして1人になりたいときは、子どもたちに『ちょっと1人にさせてね』と声をかけてからこの場所へ。5分だけでも静かな場所に身をおくと、気持ちが落ち着いて冷静になれるんです」