YouTubeチャンネル「たむ旅」が「【キルギス】ガチ秘境⁉中央アジアで一番美しい場所は“ここ”です」と題した動画を公開しました。動画では、たむさんが「中央アジアのスイス」と称されるキルギスの秘境、アルティンアラシャンを訪れ、手つかずの大自然を満喫する様子を届けています。



チョルポンアタからミニバスに揺られ、登山口があるカラコルの街へ到着したたむさん。広大なバザールを散策したり、冷たい麺料理「アシャリャンフー」をはじめとするご当地グルメを堪能したりと、ローカルな雰囲気を楽しみます。



翌日、いよいよアルティンアラシャンに向けて出発。登山口からは徒歩で山道を進みますが、途中で運良く資材を運ぶトラックに乗せてもらうことに。断崖絶壁の険しい悪路を抜け、標高2,600mにある小さな村へとたどり着きました。



到着したアルティンアラシャンは、雪を頂く山々と緑豊かな木々が広がる壮大なパノラマが広がっています。たむさんは馬をレンタルし、大自然の中での乗馬を体験します。馬の背に揺られながら「最高や」と、遊牧民気分を存分に味わいました。その後は、川沿いに建つ掘っ立て小屋のような天然温泉へ。あたたかいお湯に浸かりながら「全身の疲れが癒やされる」と、長旅の疲れをリフレッシュしています。



大自然の絶景やローカルグルメ、現地の人々との交流など、キルギスの魅力がたっぷりと詰まった今回の動画。日常から離れ、雄大な景色に癒やされたい人は、ぜひ動画をチェックして秘境への旅気分を味わってみてはいかがでしょうか。



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