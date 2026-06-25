YouTubeチャンネル「たむ旅」が「【ソチ】ロシアで大人気の「高級リゾート地」の現状は…？」と題した動画を公開しました。動画では、夫婦で戦時下にあるロシアの黒海沿いの高級リゾート地・ソチを訪れ、現地の街並みや観光スポットのリアルな様子をレポートしています。



ロストフ・ナ・ドヌーから寝台列車で約10時間かけてソチに到着すると、宮殿や教会を思わせるような豪華な作りの駅舎が姿を現します。街中にはヤシの木が生い茂り、外資系のハンバーガーチェーン店が撤退せずに残るなど、ロシアの他の都市とは一線を画す洗練された雰囲気が漂っています。動画では、ロシア版マクドナルド「フクースノ・イ・トーチカ」で朝食をとる様子や、広々として清潔感のある宿泊先「Very Hotel」なども具体的に紹介しています。



海沿いのビーチエリアへ足を運ぶと、高級感のあるヨットハーバーや、スターリン様式の「マリンステーション」が建ち並びます。ビーチには多くのロシア人観光客が海水浴を楽しむ姿があり、リゾート地ならではの開放的な光景が広がっています。絶景のオーシャンビューが楽しめるレストランでは、ボルシチやジョージア料理のハチャプリを堪能し、「チーズの量がエグい…！」と絶賛する場面が収められています。



翌日は、旧ソ連の指導者であるスターリンの別荘「ダーチャ」を訪問します。外観について「目立たないように緑の壁にしている」と独特な建築様式に言及し、当時の執務室や蝋人形、さらには日本軍に関する資料など貴重な展示物を紹介しています。



兵士募集のポスターなど戦時下を思わせる一面がある一方で、ソチは穏やかで豪華なリゾート地としての顔を色濃く残しているようです。海外のリアルな現状を知るための情報源として、現地の空気感が伝わる動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。



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