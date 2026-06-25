なぜ日本代表はスウェーデン戦の前に選手ミーティングをしなかったのか。キャプテンが証言「理由としては…」【W杯】
日本代表は現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。
リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレスという世界的FWを擁する相手への対応について、キャプテンのDF板倉滉は、こう評した。
「まずは、ディフェンスとしては、そこを抑える。後は、カウンターの時のリスク管理は、間違いなく第一にやらないといけない。逆に、自分たちは攻撃の時はそこがチャンスになると思うので。相手が前がかりになって、攻撃に人数をかけてくる分、奪った後は大事になってくると思うし。それは前の試合もそうでしたけど、そこは引き続き狙っていかなきゃいけないかなと思っています」
オランダ戦とチュニジア戦の前に実施した選手ミーティングは今回、実施しなかった。
「選手ミーティングはここでは入れていないです。その理由のひとつとしては、やはりチュニジア戦で勝って、満足している選手がいると言われたら、そうではないし。どれだけスウェーデン戦が難しいかを、みんなが理解している。チームの雰囲気だとか、そういうところを見て決めています」
チュニジアに４−０で大勝したものの、気の緩みは感じていないようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレスという世界的FWを擁する相手への対応について、キャプテンのDF板倉滉は、こう評した。
「まずは、ディフェンスとしては、そこを抑える。後は、カウンターの時のリスク管理は、間違いなく第一にやらないといけない。逆に、自分たちは攻撃の時はそこがチャンスになると思うので。相手が前がかりになって、攻撃に人数をかけてくる分、奪った後は大事になってくると思うし。それは前の試合もそうでしたけど、そこは引き続き狙っていかなきゃいけないかなと思っています」
オランダ戦とチュニジア戦の前に実施した選手ミーティングは今回、実施しなかった。
チュニジアに４−０で大勝したものの、気の緩みは感じていないようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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