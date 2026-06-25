（CNN）イタリア・ポンツァ島の警察は24日、海底洞窟内に隠されていた末端価格50万ドル（約8000万円）超相当のハシシ（大麻樹脂）を発見したと明らかにした。ポンツァ島は富裕層や著名人に人気のリゾート地。

当局は、海からしか立ち入ることのできない洞窟からハシシ330袋、計40キロを押収したとしている。

警察は、押収された薬物は今週末の3日間の休日から始まる夏の観光シーズンに向けたものだったとみている。

当局が公開した映像には、警察のダイバーがボートからその小さな洞窟に入っていく様子が映っていた。

当局は今回の任務について、特に複雑で立ち入りが困難な環境で活動できる人員の専門性と訓練を示す重要な成果だとしている。

薬物はローマ近郊のアンツィオからゴムボートで運ばれてきたとみられるという。

ポンツァ市長は地元メディアに対し、薬物取引に目を光らせていると述べた。今週末には住民3000人の同島に1万5000人が訪れる見込みだ。

市長によれば、島の限られた法執行体制が、パーティー好きを島に引きつける要因となっている。約8平方キロのポンツァには警察官が5人しかおらず、おおむねフェリーでやってくる人々の交通整理に忙殺されているという。

ローマとナポリの間の沖合に位置するポンティーネ諸島で最大のポンツァ島は、ファッションデザイナーの故ジョルジオ・アルマーニさん、歌手のビヨンセさん、モデルのナオミ・キャンベルさんら著名人に長年人気となっている。