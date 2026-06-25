セキチューが冴えない、第１四半期は２４％営業増益と好調な滑り出しも織り込み済み セキチューが冴えない、第１四半期は２４％営業増益と好調な滑り出しも織り込み済み

セキチュー<9976.T>が冴えない。２４日の取引終了後に第１四半期（２月２１日～５月２１日）単独決算を発表。売上高８０億７６００万円（前年同期比３.３％増）、営業利益３億７１００万円（同２４．３％増）、純利益２億５３００万円（同２０．７％増）となり、上期計画に対する営業利益の進捗率が８２％と順調な滑り出しとなったが、織り込み済みとの見方が強く買いが続かなかったようだ。



ＤＩＹ用品で引き続きリフォーム・エクステリア部門が好調に推移したほか、天候の影響もあって園芸・農業資材部門が好調に推移した。また、ドラッグ売り場の拡大の影響などもあって日用品部門も堅調だった。なお、２７年２月期通期業績予想は、売上高３００億円（前期比５．９％減）、営業利益５億円（同１９．３％減）、純利益３億５０００万円（同１２．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS