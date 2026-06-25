【重要】あなたの会社の人件費は適正ですか？正しい人件費が分からない社長は今すぐ見てください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】あなたの会社の人件費は適正ですか？正しい人件費が分からない社長は今すぐ見てください。」を公開した。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、適正な人件費の決め方について解説。会社の利益と給与のバランスを図るための「労働分配率」の重要性と、会社への貢献度に応じた給与設定の必要性を明言した。



市ノ澤氏はまず、人件費は安ければ良いものでも、高ければ良いものでもないと指摘。適正な金額を知るためには、人件費を限界利益（売上から変動費を引いた残り）で割った「労働分配率」を把握することが重要だと語る。この割合が60%を超えると、固定費をまかないきれず利益が出ない状態に陥りやすい。



一方で、労働分配率が低すぎる場合についても言及。平均年収2,000万円を超えるキーエンスを例に挙げ、同社の労働分配率が15%前後であることを紹介した。「稼いでいる金額以上に大盤振る舞いしている」わけではなく、従業員一人ひとりが極めて効率よく稼ぎ出しているため、給与が高くても会社に莫大な利益が残るのだという。市ノ澤氏は、中小企業においても労働分配率の目安を50%とし、理想としては40%～45%を目指すべきだと説明した。



さらに、具体的な人件費の決め方として「その人の会社に対する貢献度合いで決める」ことを推奨。年功序列ではなく、どれだけ会社の利益に貢献したかを評価基準にし、数字を従業員にオープンにすることが重要だと説く。給与の源泉は売上と利益であることを従業員に理解してもらうことで、生産性の向上につながると指摘した。



「人件費は安ければ良いわけじゃないし、高ければ良いわけでもない」と市ノ澤氏は語る。適正な労働分配率を把握し、数字を透明化して従業員に還元することが、強い会社を作るための鍵となるようだ。