変装なしで商店街を堂々と…！『次長課長』河本準一「再起を支える新恋人」との手つなぎデート写真

「ワイルドな雰囲気の方」

６月上旬のある日の昼下がり――家族連れや若者で賑わう都内の人気商店街。ネイビーのセットアップにロサンゼルス・ドジャースのキャップという個性的なファッションの男に、近隣住民は一瞬で目を奪われたという。

「服装もそうですが、『次長課長』の河本準一さん（51）がサングラスもマスクもせず、堂々と歩いていることに一番驚きました。しかも、彼の隣にはキレイな女性がいたんです。タレントの鈴木紗理奈（48）を彷彿とさせる、少しワイルドな雰囲気の方でした。アディダスの長袖Ｔシャツにニューヨーク・ヤンキースのキャップを被り、黒縁のメガネをかけていましたね」

河本は昨年２月に体調不良を理由に休養を発表した。同年６月には、休養の理由がパニック障害とうつ病であったことを公表。４ヵ月の活動休止を経て、昨年６月末に復帰を果たした。しかし、今年４月には20年以上連れ添った妻と離婚していたことが報じられるなど、公私ともに試練が続いていた。

女性と河本はこの日、商店街にほど近い庶民派の中華料理店で水入らずの時間を過ごしたのだった。白昼堂々、河本とデートを楽しむこの女性。どんな人物なのか。

「都内在住の一般女性Ａ子さんです。二人は河本さんの離婚後に知り合い、彼の身辺が落ち着くのを待ってから交際をスタートさせたと聞いています。休みの日には彼女の自宅で一緒に過ごすなど、穏やかな日々を過ごしています。独り身で再起を図る河本さんを、Ａ子さんは心身ともにサポートしていくつもりのようです」（河本の知人）

本誌の取材に河本が所属する吉本興業の広報部は「お付き合いさせていただいているのは事実です」と交際を認めるのだった。

『FRIDAY』2026年7月10日号より