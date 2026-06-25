元乃木坂46・梅澤美波、『サンデー・ジャポン』で卒業後初のテレビ出演 憧れの先輩・松村沙友理と共演
5月21日に東京ドームで開催されたライブをもって乃木坂46を卒業した梅澤美波が、6月28日に生放送で送るTBS『サンデー・ジャポン』（前9：54）に卒業後初めてテレビ出演する。
【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波
2016年9月加入の3期生で、23年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引。約9年8か月の乃木坂人生に幕を下ろした梅澤。“グループ卒業後初”のテレビ出演では、梅澤が慕う元乃木坂46・1期生の松村沙友理と共演する。
グループ在籍時から縁のある2人は、MCの爆笑問題や共演者とどのようなトークを繰り広げるのか。
■番組概要
タイトル：『サンデー・ジャポン』
放送日時：6月28日（日）あさ9：54〜11：35（生放送）※一部地域を除く
出演者：
MC：爆笑問題（太田光・田中裕二）
進行：若林有子（TBSアナウンサー）
レギュラー：デーブ・スペクター、細野敦（弁護士）
準レギュラー：杉村太蔵
ゲスト：梅澤美波、松村沙友理ほか
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2016年9月加入の3期生で、23年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引。約9年8か月の乃木坂人生に幕を下ろした梅澤。“グループ卒業後初”のテレビ出演では、梅澤が慕う元乃木坂46・1期生の松村沙友理と共演する。
■番組概要
タイトル：『サンデー・ジャポン』
放送日時：6月28日（日）あさ9：54〜11：35（生放送）※一部地域を除く
出演者：
MC：爆笑問題（太田光・田中裕二）
進行：若林有子（TBSアナウンサー）
レギュラー：デーブ・スペクター、細野敦（弁護士）
準レギュラー：杉村太蔵
ゲスト：梅澤美波、松村沙友理ほか