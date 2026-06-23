「必ず、J3優勝、J2昇格しましょう!」鹿島MF下田栄祐のレンタル先が栃木C→高知へ
高知ユナイテッドSCは23日、鹿島アントラーズからMF下田栄祐(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に鹿島と対戦する全ての公式戦に出場できない。
下田は2026シーズンに栃木シティへ期限付き移籍。J2・J3百年構想リーグで7試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF下田栄祐
(しもだ・よしひろ)
■生年月日
2004年5月5日(22歳)
■出身地
岩手県
■身長/体重
178cm/77kg
■経歴
盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-栃木C-鹿島
■出場歴
J2リーグ:37試合1得点
リーグカップ:1試合
J2・J3百年構想リーグ:7試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽高知側
「高知ユナイテッドSCに期限付き移籍で加入することになりました下田栄祐です。
少しでも多くの勝利を届けられる様に頑張ります。
必ず、J3優勝、J2昇格しましょう!」
▽鹿島側
「高知ユナイテッドSCへ、期限付き移籍することになりました。ケガから始まり何も力になれていない状況ですが、またゼロからがんばり、いつかアントラーズのユニフォームを着てスタジアムのピッチに立てるよう、戦ってきます」
▽栃木C側
「ハーフシーズンという短い期間でしたが、ありがとうございました。
思い描いていたシーズンにはなりませんでしたが、沢山の声援が凄く力になりました。また会いましょう」
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に鹿島と対戦する全ての公式戦に出場できない。
下田は2026シーズンに栃木シティへ期限付き移籍。J2・J3百年構想リーグで7試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF下田栄祐
(しもだ・よしひろ)
■生年月日
■出身地
岩手県
■身長/体重
178cm/77kg
■経歴
盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-栃木C-鹿島
■出場歴
J2リーグ:37試合1得点
リーグカップ:1試合
J2・J3百年構想リーグ:7試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽高知側
「高知ユナイテッドSCに期限付き移籍で加入することになりました下田栄祐です。
少しでも多くの勝利を届けられる様に頑張ります。
必ず、J3優勝、J2昇格しましょう!」
▽鹿島側
「高知ユナイテッドSCへ、期限付き移籍することになりました。ケガから始まり何も力になれていない状況ですが、またゼロからがんばり、いつかアントラーズのユニフォームを着てスタジアムのピッチに立てるよう、戦ってきます」
▽栃木C側
「ハーフシーズンという短い期間でしたが、ありがとうございました。
思い描いていたシーズンにはなりませんでしたが、沢山の声援が凄く力になりました。また会いましょう」