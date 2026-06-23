　高知ユナイテッドSCは23日、鹿島アントラーズからMF下田栄祐(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。

　移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に鹿島と対戦する全ての公式戦に出場できない。

　下田は2026シーズンに栃木シティへ期限付き移籍。J2・J3百年構想リーグで7試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF下田栄祐

(しもだ・よしひろ)

■生年月日

2004年5月5日(22歳)

■出身地

岩手県

■身長/体重

178cm/77kg

■経歴

盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-栃木C-鹿島

■出場歴

J2リーグ:37試合1得点

リーグカップ:1試合

J2・J3百年構想リーグ:7試合

天皇杯:3試合

■コメント

▽高知側

「高知ユナイテッドSCに期限付き移籍で加入することになりました下田栄祐です。

少しでも多くの勝利を届けられる様に頑張ります。

必ず、J3優勝、J2昇格しましょう!」

▽鹿島側

「高知ユナイテッドSCへ、期限付き移籍することになりました。ケガから始まり何も力になれていない状況ですが、またゼロからがんばり、いつかアントラーズのユニフォームを着てスタジアムのピッチに立てるよう、戦ってきます」

▽栃木C側

「ハーフシーズンという短い期間でしたが、ありがとうございました。

思い描いていたシーズンにはなりませんでしたが、沢山の声援が凄く力になりました。また会いましょう」