この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【吉野家】牛たんと牛丼ガッツリ定食をおかわり無料食べ放題のご飯で爆食！期間限定メニュー牛たん・牛皿御膳が美味しすぎて幸せを感じた満腹女【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、吉野家の期間限定メニュー「牛たん・牛皿御膳」の圧倒的なボリュームと、ねぎ塩だれを活用した究極の味変術を披露している。



吉野家へ来店した山崎NANAの目的は、期間限定の厚切り牛たん。タッチパネルで「牛たん・牛皿御膳（4切）」を注文し、運ばれてきた豪華な定食に「テンション上がってきた」と笑顔を見せる。まずは箸で持ち上げた厚切りの牛たんをそのまま味わい、次に特製のねぎ塩だれにくぐらせてご飯と一緒に頬張る。「レモンの爽やかな感じと胡椒のピリッとした感じがめちゃめちゃ食欲そそる」と絶賛し、柚子香るお新香とともに夏にぴったりの爽やかな組み合わせを堪能した。



ご飯を1杯完食し、おかわりした2杯目は、セットの牛皿の牛肉をご飯に乗せて「特製牛丼」を作成。つゆだくの牛肉と玉ねぎに紅生姜を添え、王道の味を満喫する。さらに、牛たんにつけていた残りのねぎ塩だれを牛丼にトッピングするという独自の味変を披露。「ねぎ塩だれが牛丼の旨味を加速させる」と語り、大容量の定食を最後まで飽きずに食べ進める独自の哲学を見せた。動画の終盤には、愛用のポーチに入ったモモンガの「モモ太郎」くんが、初めてミニトマトを食べるおまけ映像も収録されている。



吉野家の「牛たん・牛皿御膳」は、そのまま食べてもアレンジしても楽しめる懐の深さが魅力だ。牛たんと牛丼の両方を存分に味わえるボリューム満点の定食で、自分だけの最高のアレンジを見つけてみてはいかがだろうか。