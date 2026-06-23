「マジでえぐい補強」「びっくり」Ｗ杯開催中にもたらされたJ１クラブの“公式発表”にSNS騒然！「激アツすぎる」
J１のヴィッセル神戸は６月23日、横浜Ｆ・マリノスより渡辺皓太が完全移籍で加入すると発表した。
渡辺は2015年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタート。その後、19年に横浜FMへ加入し、19年、22年シーズンにはリーグ優勝を経験。在籍７年目のJ１百年構想リーグでは17試合に出場し、１ゴールを記録するなど、重要戦力として活躍した。
27歳のMFは神戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。横浜Ｆ・マリノスから加入することになりました渡辺皓太です。ヴィッセル神戸という素晴らしいクラブの一員になれることを嬉しく思います。クラブのタイトル獲得に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！」
クラブの公式Ｘでも加入が伝えられると、「本当に来るのか」「キター！」「マジでえぐい補強」「激アツすぎる」「アジアの頂き取りに行くぞ」「実績充分、能力疑いなしの選手が来てくれたのは嬉しい限り」「期待しかない！」「びっくり」といった声があがった。
北中米ワールドカップ開催中にもたらされた一報に、ファンが驚いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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渡辺は2015年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタート。その後、19年に横浜FMへ加入し、19年、22年シーズンにはリーグ優勝を経験。在籍７年目のJ１百年構想リーグでは17試合に出場し、１ゴールを記録するなど、重要戦力として活躍した。
27歳のMFは神戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
クラブの公式Ｘでも加入が伝えられると、「本当に来るのか」「キター！」「マジでえぐい補強」「激アツすぎる」「アジアの頂き取りに行くぞ」「実績充分、能力疑いなしの選手が来てくれたのは嬉しい限り」「期待しかない！」「びっくり」といった声があがった。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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