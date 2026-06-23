【バーガーキング：「 KIN G ON TOUR 2026」第2弾】 日程 秋田県 秋田市：7月3日～5日 山形県 天童市：7月10日～7月12日 場所 秋田県 秋田市：西武秋田店 アゴラ 広場 山形県 天童市： イオン モール天童 センターコート西入り口前

ビーケー・ジャパンは6月23日、バーガーキングのフードトラック「KING ON TOUR 2026」第2弾の日程を公開した。

まだバーガーキング店舗がないエリアをフードトラックで巡る「KING ON TOUR 2026」。第2弾は秋田県秋田市と山形県天童市に初上陸し、人気商品の「ワッパーチーズ」と限定販売メニューの「スパイシーBBQワッパー」の2種を提供するほか、いずれかのセットを購入すると、特典として各地名入りの「バーガーキング KING ON TOUR 限定ステッカー」が提供される。

フードトラックでは1日300～400セット限定の販売を予定しており、売り切れ次第終了となる。また、8月以降もフードトラックの出店を検討しており、第3弾の発表は8月を予定している。

【提供商品】

ワッパーチーズ ＋ コカ・コーラ or コカ・コーラ ゼロ（価格：1,000円）

スパイシーBBQワッパー ＋ コカ・コーラ or コカ・コーラ ゼロ（価格：1,000円）

【特典】

限定ステッカー（秋田県）

限定ステッカー（山形県）

TM & (C) 2026 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.

