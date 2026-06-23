水樹奈々、ブルーマングループの“声”に！ 『ブルーマングループ2026新宿公演』で世界的人気演目のナレーションを担当
『ブルーマングループ 2026 新宿公演（35周年記念公演）』が、東京・シアターミラノ座にて8月2日から8月30日まで上演。人気演目のナレーションを、声優・歌手の水樹奈々が担当することが発表された。
【写真】水樹奈々のナレーションで世界観をより豊かに！ ブルーマングループ過去公演
ブルーマングループは、言葉を使わない独自のスタイルで、国や世代、言語を超えて、世界5000万人以上を魅了してきたライブエンターテインメント。
水樹が担当するのは、公演後半に登場する人気演目で使用されるナレーション。2025年のブルーマングループ公演にもスペシャルゲストとして出演した水樹が、今回ナレーションという新たな形でブルーマングループに参加する。
ナレーションを担当した水樹は、「世界中で愛されるブルーマングループのステージに“声”を使った表現で参加できることをとてもうれしく思います。ブルーマンならではのユーモアやワクワク感を、私の声を通してお届けできたらうれしいです。」とコメントしている。
『ブルーマングループ2026新宿公演』は、8月2日〜30日まで、新宿・シアターミラノ座で開催。
【写真】水樹奈々のナレーションで世界観をより豊かに！ ブルーマングループ過去公演
ブルーマングループは、言葉を使わない独自のスタイルで、国や世代、言語を超えて、世界5000万人以上を魅了してきたライブエンターテインメント。
水樹が担当するのは、公演後半に登場する人気演目で使用されるナレーション。2025年のブルーマングループ公演にもスペシャルゲストとして出演した水樹が、今回ナレーションという新たな形でブルーマングループに参加する。
ナレーションを担当した水樹は、「世界中で愛されるブルーマングループのステージに“声”を使った表現で参加できることをとてもうれしく思います。ブルーマンならではのユーモアやワクワク感を、私の声を通してお届けできたらうれしいです。」とコメントしている。
『ブルーマングループ2026新宿公演』は、8月2日〜30日まで、新宿・シアターミラノ座で開催。