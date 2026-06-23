元タレントの坂口杏里さんが19日、自身のインスタグラムを更新。現在の体重が100キロ目前だと明かし、健康的な身体を目指してダイエットに励むことを宣言した。

エビフライを20本「それって実際どうなの会」のダイエット企画 「あんなに食べる必要ない」の声も

坂口さんは「昨夜の私の体重。94.2。過去最大の、体重です。今朝は93.3キロ」と表示された体重計の写真を公開。そのうえで、「ここ最近過食に走ってしまい、気づいたらもうすぐ100キロです」と過食があったことを告白し、かつてのスリムな姿からは想像もつかない激変ぶりに危機感を抱いたのか、「前みたくガリガリとはいわず、健康的な身体に仕上げる」と決意を表明した。

最近ではダイエットをSNSで公表しつつ、大きな減量に成功している芸能人も少なくはない。たとえば、ものまねタレントのりんごちゃんは、今年1月と3、4月の3度にわたり、TBS系「熱狂マニアさん！」のダイエット企画に挑戦し、88キロあった体重を72.9キロまで落とし、“激痩せ”で何度も話題を集めている。

りんごちゃんは、これまで「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転寿司ダイエット」の3回のダイエットで15.1キロを減量。さらに、13日にも同番組に出演し、ドン・キホーテの冷凍食品だけ食べて、3日間で何キロ痩せるか、という企画に挑戦している。

体重74.8キロでスタートすると、朝から揚げ物など3食しっかり食べながらも、初日で1.6キロ減となった。最終的に3日間の冷食ダイエットで、体重はマイナス2.0キロ、ウエストがマイナス2.0センチに成功し、本人も「また痩せちゃったよ」と驚きの声を上げていた。

50代からのダイエットの成功例も

さらに、大幅な減量を宣言しているのがタレントでグルメリポーターの彦摩呂。現在、「イケオジ計画」と題した医療ダイエットに取り組んでおり、12日に公開した動画では、クリニックで体重測定を実施している。

測定前には、「昨日は佐渡島の友人が来て、深夜2時半まで飲んでました」と明かし、「言い訳です」と苦笑いを浮かべつつも結果は108.6キロ。ダイエット開始時の134キロからみると約25キロの減量に成功している。

彦摩呂は2024年9月からダイエットを始め、還暦を迎える今年の9月15日までに体重を2桁にする目標を掲げ、挑戦を続けているという。代謝が落ち痩せにくいといわれる50代後半になってのダイエットが成功を導き、大きな関心が寄せられている。

ダイエットは永遠のテーマでもあり、気力と根性が試される。健康のためにも運動を取り入れ、ほどほどにダイエットに励んでいってほしいものだ。