阪神・下村海翔投手（２４）が、早ければ２８日の広島戦（マツダ）で１軍デビューする可能性が２２日、浮上した。２３日のヤクルト戦（甲子園）で１軍に再合流し、首脳陣は慎重に状態を見ながら今後の予定を決める方針だ。開幕９連勝中の高橋は６月に入り、手術歴を考慮され３試合連続で中７日で先発。今回も同じ計画なら２８日の先発枠が空くことになり、２３年ドラフト１位右腕の晴れ舞台となるかもしれない。

最速１５５キロを誇る下村はプロ１年目の２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、今年５月２２日に行われたファーム・リーグのオリックス戦（ＳＧＬ）でプロ初の実戦登板。直近では６月２１日の同戦（豊中）で、７回を１安打無失点と好投した。ここまで同リーグでは４試合で防御率２・２５。臨戦態勢は整っている。腰部の張りから実戦復帰した伊原と並ぶ１軍昇格の有力候補で、首脳陣の決断が注目される。

藤川監督は、昨年１１月の阪神タイガース優勝西宮市民報告会で「佐藤もいますけど、今ファームの方では下村が、西宮市出身で頑張っています。いよいよ故障も癒えてくると思います。高橋遥人ではないですけど来年は少しでも彼を、夏の前くらいから１軍で起用できるようなことになれば、最後の秋は、来年はここに下村がいるんじゃないかなと思っています。是非、応援してあげてください」とメッセージを発していた。