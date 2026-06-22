ダイハツ「“4人乗り”軽トラ」万能すぎて“反響殺到”！

世界中の自動車メーカーが集うモーターショーの会場では、最新の技術やデザインを提案する様々なクルマが出展されます。

そのなかには、量産に至ることなく幻となってしまったものの、発表から長い年月が経過しても今なお語り継がれている魅力的なモデルがいくつも存在。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“4人乗り”軽トラ」です！（11枚）

日本の軽自動車市場を牽引し続けるダイハツが、2009年に開催された「第41回 東京モーターショー」で初公開した「バスケット」も、そうした記憶に残るコンセプトカーの一台です。

バスケットは、家庭菜園やガーデニングを楽しみながらゆったりと暮らす「スローライフ」をテーマに開発された軽自動車サイズの車両。

外観は全体的に丸みを帯びたレトロで愛らしいデザインを採用しており、丸目二眼ライトをはじめとした、どこか懐かしさを感じさせるフロントマスクが特徴的でした。

しかし、このクルマの最も注目すべきポイントは、その独特なボディ構造にあります。

一見するとコンパクトな4人乗りの乗用車のようですが、前席の頭上には取り外しが可能な樹脂製のハードトップが、そして後席の頭上には折りたたみ式のキャンバストップが備わっており、天気の良い日にはルーフを開け放ってオープンカーのような開放感を味わうことができる仕組みになっていました。

さらに実用面においても、非常にユニークな機構が組み込まれていました。後席のシートバックを前方にパタンと倒すと、そこから車両の最後部にかけてフラットな空間が出現し、まるで軽トラックの荷台のように利用することができました。

泥のついた農具や植物の苗、あるいはアウトドアレジャーの道具などを気兼ねなく積載できるよう工夫されており、内装には麻の風合いを取り入れたシート素材を採用するなど、自然と調和する温かみのある空間作りが徹底されていました。

このようなバスケットは、発表から15年以上が経過した現在でも、その斬新なコンセプトやデザインから度々インターネット上で話題に上り、多くの反響を呼んでいます。

ユーザーからの声の大部分は、このクルマの持つデザイン性やライフスタイルへの提案を高く評価する内容となっており、「今の時代に見ても古さを感じないどころか、むしろ新鮮に映るデザイン」「あたらめて市販化を検討してほしい」「週末に郊外で畑仕事をするための足として理想的なクルマだ」「単なる移動の道具じゃなくて、毎日の生活が楽しくなりそう」「ダイハツらしい遊び心がたまらない」といった、現代の多様なライフスタイルにこそマッチするというコメントが寄せられています。

また、「武骨な軽トラックに抵抗がある人でも、こういうお洒落なデザインなら喜んで乗りたいはず」と、新たな需要を掘り起こす可能性を指摘する意見も目立ちます。

しかしその一方で、「これだけ大きな開口部だと車体剛性の面で現代の安全基準をクリアするのは難しい…」「キャンバストップの劣化や雨漏りの対策が大変そう」といった、量産化に向けた技術的なハードルの高さ指摘する冷静な声も見受けられます。

結果としてバスケットが市販化されることはありませんでしたが、実用一辺倒になりがちな軽自動車の限られた枠組みのなかで、オープンカーの爽快感と軽トラックの積載性を融合させたダイハツの柔軟な発想力は、総じて高く評価されている様子。

日々の生活にちょっとした豊かさや楽しさを添えてくれる、こうした自由な発想のクルマがいつの日か再び登場することが期待されます。