2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。

本日6月21日(日)の日本テレビ系で放送「Golden SixTONES」にて、この夏、8月29日(土)から30日(日)にかけて放送される「24時間テレビ49」のチャリティーランナーが星野真里であることが発表されました。

◆星野真里コメント

私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。

娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました。

今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです。

決して一人でゴールできるものではないと思っています。

支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います。

最後まで応援よろしくお願いします。

◆チャリティーマラソン目的別募金

昨年に引き続き、今年の24時間テレビのチャリティーマラソンでは目的別募金を実施予定です。

募金の受付開始時期など詳細は、HP等で追ってお知らせします。

※24時間テレビ一般募金（福祉、環境、災害支援）は現在も受け付けております。

◆実施にあたり

・熱中症対策について：これまでも暑さ対策や医療体制などを万全に整えた上で、本企画の趣旨にご賛同いただいたランナーの安全に最大限配慮の上、実施してまいりました。今年も休憩の入れ方などに万全を期して準備を進めております。

・ランナーおよびスタッフの健康に留意致します。

・走る距離に関して：練習を重ねて決定致します。

◆番組概要

■放送日 2026年8月29日（土）、8月30日（日）

■今年のテーマ 「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」

■会場 両国・国技館

■総合司会 内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

■チャリティーパートナー SixTONES、山崎育三郎、芳根京子（五十音順）

■スペシャルサポーター ちゃんみな

■チャリティーランナー 星野真里

このほかの出演者は随時発表いたします。