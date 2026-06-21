◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦 ドイツ２―１コートジボワール（２０日、トロント競技場）

１９大会連続２１度目の出場のドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は、３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（同３４位）に２―１で逆転勝利し、３大会ぶりに決勝トーナメントに進出した。

ナーゲルスマン監督の采配が的中した。

０―１の後半２３分、ＭＦアミリの右クロスからＦＷウンダフが左足のダイレクトボレー。途中出場の２人の連係で値千金の同点ゴールを奪った。さらに、後半アディショナルタイム４分にＭＦヌメチャからの鋭いパスをウンダフが巧みにトラップし、左足で逆転ゴールを決めた。

指揮官は「後半に入ってからどんどん良くなり、１１人全員が連携を深めていった。最後の１５分間を全力で取り組んでくれたので、本当にうれしい」と喜び。途中投入のウンダフが２ゴールをマーク。「デニス（ウンダフ）が２ゴールを決めた。全員がよくやってくれた。このチームの良いところは、みんなが互いに支えあっていることだ」と胸を張った。

前回の２２年カタール大会は初戦で日本に敗れ、２大会連続で１次リーグ敗退していたドイツ。２戦９得点で２連勝。優勝した１４ドイツ大会以来、３大会ぶりに決勝トーナメントに進出した。