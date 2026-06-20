この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【廃線を追う】大都市に消えた大手私鉄の廃止路線を追う」と題した動画を公開した。動画では、かつて大都市の足として活躍しながらも時代の流れと共に姿を消した大阪の大手私鉄の廃線跡を特集。現役時代の貴重な写真と現在の風景を比較し、数十年の時を経て街に溶け込んだ「廃線の記憶」を浮かび上がらせている。



動画内では、大阪を舞台に「南海天王寺支線」「南海平野線」「阪堺電気軌道 上町線（住吉～住吉公園）」の3路線をピックアップしている。案内役の平成鐵郎氏は全行程を自らの足で歩き、住宅街や道路に隠された鉄道の痕跡を調査。本動画最大の魅力は、「津島軽便堂写真館」から特別に提供された現役時代の写真と、現在の様子を同じアングルで比較している点にある。



最初に追跡した南海天王寺支線は、かつて国鉄との直通運転や貨物輸送を担う重要ルートだった。しかし、新今宮駅の開業により利用者が激減し、末期は「他の南海路線と繋がらない孤立路線として暫定的に運行を続けました」と解説。1993年に全線廃止となった歴史が語られた。平成鐵郎氏はあいりん地区にも足を踏み入れ、当時の線路跡が公園に変わっている様子を丹念に追っている。



続いて紹介された南海平野線は、1980年の地下鉄谷町線延伸に伴い、役割を「地下鉄に譲る形」で廃止された。道中には、当時の駅名である「苗代田」が郵便局の名前に残っていたり、阿倍野周辺の併用軌道跡が道路へと変貌していたりと、街の移り変わりが克明に記録されている。さらに、終着の平野駅跡はプロムナードとして整備されており、当時の駅名看板やレールのモニュメントが今も保存されていることが紹介された。



最後にはおまけとして、2016年に老朽化のため廃止された阪堺電車の「住吉公園駅」跡地も訪問。かつて「日本一終電が早い駅」として有名だった同駅の歴史を振り返り、採算や費用対効果の観点から消えゆく都会の路線の現実にも触れている。数十年の時を経て変わる大阪の街並みと、ひっそりと息づく廃線の面影が、視聴者の知的好奇心を大いに刺激する動画となっている。