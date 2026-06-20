『名探偵プリキュア！』キュアエクレール編開始 来栖エリザ「青いチョウの写真」に反応！第21話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第21話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。キュアエクレール編がスタートし、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」候補者4人にフィーチャーした物語が、第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4週にわたって放送される。
【画像】キュアエクレール候補者VSキュアアルカナ！？公開された場面カット
21日放送の第21話「続・探偵エリーの事件簿！？」は、再び来栖エリザがキュアット探偵事務所にやってきた。あんなたちに「探偵になる！」と宣言したエリザは、以前、迷い猫のミーコを見つけたときの依頼者の笑顔が、自分の探偵魂に火をつけたのだと語り、自分を探偵事務所に入れてほしいと頼み込む。
あんなたちがおどろいていると、エリザの担当編集者である辺見頼子が後を追ってやってきた。小説の締め切りが迫っているため、エリザを連れ帰ろうとする辺見だったが、その様子を見たみくるは、「事務所に入るためには、依頼された事件を解決するという厳しいテストがある」と伝える。
しかし、なかなか依頼者はあらわれない。その間に事務所を案内されたエリザは、あんなたちが取水塔で見つけた青いチョウの写真に目を留めるが、そこでポチタンが声をあげる。辺見の携帯電話には「探偵エリー」のぬいぐるみストラップがついており、マコトジュエルがやどっていたことから盗まれてしまうのだった。
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、これまで物語の中でも活躍している4人。4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…、7月19日放送の第25話でついに正体が明らかになる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【画像】キュアエクレール候補者VSキュアアルカナ！？公開された場面カット
21日放送の第21話「続・探偵エリーの事件簿！？」は、再び来栖エリザがキュアット探偵事務所にやってきた。あんなたちに「探偵になる！」と宣言したエリザは、以前、迷い猫のミーコを見つけたときの依頼者の笑顔が、自分の探偵魂に火をつけたのだと語り、自分を探偵事務所に入れてほしいと頼み込む。
しかし、なかなか依頼者はあらわれない。その間に事務所を案内されたエリザは、あんなたちが取水塔で見つけた青いチョウの写真に目を留めるが、そこでポチタンが声をあげる。辺見の携帯電話には「探偵エリー」のぬいぐるみストラップがついており、マコトジュエルがやどっていたことから盗まれてしまうのだった。
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、これまで物語の中でも活躍している4人。4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…、7月19日放送の第25話でついに正体が明らかになる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優