新東名全線開通の最後の難関「高松トンネル」とは？日本の大動脈のダブルネットワーク化が待ち望まれる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【最後の難関】新東名高速道路"未開通区間"の難工事が続く！"新御殿場IC～新秦野IC"の建設工事が佳境を迎える！」と題した動画を公開した。動画では、新東名高速道路の最後の未開通区間である新御殿場ICから新秦野ICまでの建設状況と、全線開通を阻む難工事の実態について解説している。



新東名高速道路は、愛知県の豊田東JCTから神奈川県の海老名南JCTを結ぶ全長約253kmの高速道路である。動画によれば、全体の約90%がすでに開通済みであり、残る未開通区間は静岡県の新御殿場ICから神奈川県の新秦野ICまでの約25kmのみとなっている。新御殿場IC側からは盛土や切土による土工区間が続き、「すでに大部分が完成している」と、開通目前を思わせる順調な進捗が伝えられた。



一方で、神奈川県内の急峻な山間部に入ると状況は一変する。解説によると、特に新秦野IC付近の「高松トンネル」では、脆弱な地層の出現や突発湧水、切羽の崩落が相次ぎ、「自然的要因」により工事が難航している。この影響で、当初2027年度中を目指していた開通予定は、「2028年度以降へ後ろ倒し」となる見込みだという。



また、難工事だけでなく、日本の高い土木技術の結晶とも言えるスポットも紹介されている。河内川をまたぐ「山北天空大橋」は、国内唯一の橋梁形式が採用された全長約700m、高さ約125mの超巨大な橋であり、「最大の見どころ」として雄大な姿を現している。



動画の終盤では、全線開通による効果が言及される。「東名・新東名のダブルネットワーク化がさらに進み」、渋滞や事故のボトルネックとなっている区間の改善が期待されている。一筋縄ではいかない大自然との闘いの果てに、全国の物流や交通に恩恵をもたらす新時代のインフラ完成が待ち望まれる。