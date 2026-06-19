この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【万博情報速報】大きなイベント2個発表！！見逃したらあかん！6/19更新2回目！」を公開した。



今回の動画では、大阪・関西万博の“その先”につながる最新イベント情報を速報形式で紹介。全国を巡る大型企画や、注目の体験型コンテンツなど、見逃せない内容が発表された。



中でも注目は、全国6都市を巡回する「EXPO2025 Futures Tour」。万博の象徴的な展示や、来場者参加型のコンテンツが展開される予定で、各地で再び万博の世界観を体験できる機会となりそうだ。



さらに、大阪では閉幕1周年にあたる大規模イベントの開催も予定されており、アフター万博の動きが本格化している。



そのほかにも、キャラクターグリーティングや抽選で参加できる特別企画など、今後の展開に関わる情報も続々と登場。



どこで何が開催されるのか？どう参加するのか？

気になる人は動画でチェックしておきたい。



抽選や期間限定の企画もあるため、早めの情報チェックがカギになりそうだ。