この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【万博情報速報】大きなイベント2個発表！！見逃したらあかん！6/19更新2回目！」を公開した。

今回の動画では、大阪・関西万博の“その先”につながる最新イベント情報を速報形式で紹介。全国を巡る大型企画や、注目の体験型コンテンツなど、見逃せない内容が発表された。

中でも注目は、全国6都市を巡回する「EXPO2025 Futures Tour」。万博の象徴的な展示や、来場者参加型のコンテンツが展開される予定で、各地で再び万博の世界観を体験できる機会となりそうだ。

さらに、大阪では閉幕1周年にあたる大規模イベントの開催も予定されており、アフター万博の動きが本格化している。

そのほかにも、キャラクターグリーティングや抽選で参加できる特別企画など、今後の展開に関わる情報も続々と登場。

どこで何が開催されるのか？どう参加するのか？
気になる人は動画でチェックしておきたい。

抽選や期間限定の企画もあるため、早めの情報チェックがカギになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」詳細決定
01:58

各会場の展示コンテンツと体験型プログラム
04:04

ステージコンテンツとミャクミャクの登場予定
06:01

梅田でのトゥンクトゥンクのグリーティング開催
07:28

東京港で就航する水素燃料電池船舶の愛称募集

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