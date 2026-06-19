中島健人が表紙に登場！佐藤勝利の初主演声優インタビューも掲載の『スカパー!TVガイド』が24日発売

中島健人が表紙を飾る『スカパー!TVガイドプレミアム2026年7月号』（東京ニュース通信社）が6月24日に発売される。

【写真】中島健人が表紙『スカパー!TVガイドプレミアム』

7月5日公開の映画『ラブ≠コメディ』で“王子”のイメージをさらにパワーアップさせた“俳優”を演じている中島。誌面では本作の見どころや共演者とのエピソード、自身の好きなラブコメ映画について語っている。

特集2では、timeleszとして活動するほか、ドラマや舞台、映画と幅広く活躍する佐藤勝利のインタビューを掲載。7月17日公開のアニメーション映画『君と花火と約束と』で声優初主演に挑む佐藤が、念願の声優挑戦で感じたことを語る。

そのほか、自身初の日本武道館単独ライブをテレビ初放送する小泉今日子、オリジナルドラマで共演する佐々木蔵之介と中川大志、ミュージカル『町田くんの世界』再演に挑む川粼皇輝のインタビューが掲載される。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』、アニメ『ちいかわ』、全英オープンゴルフの特集も組まれる。

あわせて、渡辺美里、草川拓弥、東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸、ゴン・ジュンのインタビューも掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）