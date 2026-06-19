この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホン」が、「【JBL最新作】ディスプレイが超進化！フラッグシップ級のノイキャンを搭載した「JBL LIVE BUDS 4」をご紹介！！」を公開した。同店のゆーでぃが、JBLの新作ワイヤレスイヤホン「LIVE BUDS 4」をレビューし、その進化したスマート充電ケースとフラッグシップモデルに迫る高音質を力説している。



動画では、同製品のデザインや機能性、音質を多角的に検証。まず本体デザインについて、非常にコンパクトなバッズ型であることを紹介し、「正面から見た時にイヤホンが全く飛び出ない」と、耳への収まりの良さとスタイリッシュさを高く評価した。



最大の特徴であるディスプレイ付きのスマート充電ケースは、前作から画面サイズが30%拡大。さらに上下のスワイプ操作が追加されたことで、「インフォメーションセンター」や詳細なメニュー画面へ直感的にアクセスできるようになった。物理ボタンへの機能割り当てと合わせ、アプリを開かずにほぼ全ての操作がケースで完結する利便性の高さを詳細に解説している。



音質面では、JBL特有のパワフルで弾力のある低音は健在ながら、ボーカルや中高域の明瞭度が増したと分析。「今までのLIVEシリーズっぽくない」と表現し、フラッグシップモデルの「TOUR PRO 3」に近いサウンド傾向だと絶賛した。また、上位機種と同等のノイズキャンセリング性能や、1動作で切り替え可能になったトークスルー機能など、実用性の高さにも触れている。



ゆーでぃは、価格差が1万円以上ある上位モデルと比較しても「そこまで劣っているとは思えない」と断言。「この価格帯なら最適解と思えるほどハイクオリティな製品」と太鼓判を押した。コンパクトなサイズ感と圧倒的な多機能性を兼ね備えた本機は、音質にも使い勝手にも妥協したくないユーザーにとって見逃せない選択肢となるだろう。