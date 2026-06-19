サッカー日本代表の久保建英（25）のチュニジア戦欠場が決まり、中国のサッカーファンが反応を示している。

久保は、現在開催中のワールドカップ（W杯）北中米大会グループF初戦のオランダ戦で左ひざを負傷。現地の病院で検査を受け、リハビリを行っていたが、第2戦のチュニジア戦が行われるモンテレイへは移動しないことになり、欠場が決定した。

日本は今大会前に南野拓実、三笘薫、遠藤航ら主力が相次いで負傷。このうち遠藤はW杯メンバーの26人に選ばれたが、直前で負傷によりチームを離脱した。久保は現在のところ離脱しないようだが、日本代表は負傷者続出で厳しい状況に立たされている。

中国のサッカーファンからは「南野、三笘、遠藤に続き久保まで…」「試合するたびに負傷者が出る（泣）」「日本は今年、どうしてこんなに負傷者が多いんだ」「日本は実力は申し分ないけど、運が最悪だな」「久保の代わりになる選手いる？」「鈴木唯人がいるんだけど、彼も負傷明けなんだよね」「久保の位置に鎌田大地を上げて、ボランチに田中碧かな」「伊東純也しかいない」といった声が上がった。

また、「日本の戦術は一人の選手に頼るものじゃない」「日本はスタメンと控えのレベルの差が大きくないから大丈夫だ」「日本は控えもほぼ欧州組。見劣りしない」「日本サッカーの真の恐ろしさは久保ではなく、新たな久保がどんどん送り込まれてくるところ」「こういうピンチの時に若手が次々と湧いて出てくるんだ」「チュニジア戦は全員ターンオーバーでも勝てる。問題はスウェーデン戦」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）