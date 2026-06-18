臼井麗香の妹・臼井蘭世が24歳バースデーを満喫！ 華やか祝福に「幸せでいっぱい」
臼井麗香の妹でプロテスト合格を目指す臼井蘭世が自身のインスタグラムを更新。「24歳になりました」と、誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】花束を手にニッコリ！ 臼井麗香の妹・臼井蘭世の24歳バースデー（全5枚）
「沢山のお祝いメッセージ、プレゼントなどありがとうございます」「皆様に祝っていただき本当に幸せでいっぱいです」と、24歳の誕生日を迎えた喜びと感謝を表現。「恩返しができるよう精一杯頑張ります」と今後の決意も宣言した。投稿では、白のブラウスとショートパンツを着用し、淡いくすみカラーの花束を手にした写真を公開。大きめのバッグを携えながらカメラに笑顔を向ける姿が印象的な一枚となっている。また、動画では街角を歩く様子を後ろから撮影したシーンも披露。振り返りながら花束を見せる姿が収められており、24歳の誕生日を楽しむ様子が伝わってくる。さらに、レストランでのお祝いの様子も公開。赤やピンクのバラで華やかに彩られ、鳥かご型のケーキスタンドに飾られたバースデーケーキを前に記念撮影するなど、特別な一日を満喫したようだ。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年を！」など祝福のコメントが多数寄せられた。また、同じくプロテスト合格を目指す藤川玲奈からは「おめでとうらんちゃん世界一可愛い」とメッセージが届き、臼井も「玲奈ちゃんありがとう愛感じる」「玲奈ちゃん優勝おめでとう」と返信。さらに和久井麻由や佐藤美優らプロテスト合格を目指す仲間たちからも祝福の声が寄せられ、交流の広さをうかがわせた。24歳を迎えた臼井。多くの人からの祝福を力に変えながら、悲願のプロテスト合格へ向けて歩みを進めていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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