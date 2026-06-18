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意外と知らない母乳育児の正解…12人産んだ助産師HISAKOが「1回の授乳は短く切り上げて」と語る理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【助産師解説】最適な授乳回数や時間は？搾乳は刺激にならない？（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開した。動画では、12人産んだ助産師のHISAKOさんが、初めての母乳育児に悩む母親からの質問に対し、最適な授乳回数や時間、搾乳の効果について専門的な視点から回答している。



動画の冒頭、第1子の母乳育児でつまずき、第2子に向けて不安を抱える母親からの手紙が読み上げられる。「授乳して、ミルクをやって、搾乳して…」と、一日中休む暇もなく奮闘したエピソードに対し、HISAKOさんは「ママが悪いわけじゃない」「よく頑張ったなと思います」と寄り添いの言葉をかけた。



続いて、赤ちゃんの授乳頻度や時間について解説。「5分、5分で20分」という一般的な指導があるが、「できない赤ちゃんはいっぱいいる」と指摘する。赤ちゃんの体力や器用さには個人差があるため、「1回の授乳は短く切り上げてほしい」と語った。「頑張れても20分以上しないこと」と強調し、赤ちゃんの様子を見ながら「5分で終了でもいい」と、短時間の授乳を頻回に行うことが重要だと説明した。



また、搾乳が乳腺の刺激になるかという疑問に対しては、「搾乳でも赤ちゃんには劣るけれども、刺激にはなります」と断言。ただし、「何cc絞る」とノルマを決めて長時間搾乳するのは逆効果であり、「頻繁にちょこちょこ絞ってあげるということが大事」と、有効な刺激を脳に伝えるためのポイントを明かしている。



最後に、第1子で母乳が出なかった場合でも、第2子で出なくなるわけではないと説明。「このやり方を続けていってもらったら、確実におっぱいの分泌量は増えます」と力強いエールを送った。母乳育児の常識に縛られず、赤ちゃんと母親のペースを尊重することの大切さを学べる内容となっている。