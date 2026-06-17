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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「６月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。企画では、人と違う味覚を持つという“偏食のガリガリ”こと氏原を太らせるべく、サカモトが厳選した新作コンビニ飯などを次々と食べさせ、忖度なしの辛口レビューを展開している。



動画内では、セブン-イレブンやローソンなどのコンビニで買える6月の新商品を多角的な視点で試食。最初に2人が高く評価したのは、カルビーの「堅あげポテト 塩わさび味」だ。一口食べた氏原は「美味い！」と声を上げ、「わさビーフより美味い」とその味わいを絶賛。「ヒット商品かも」と太鼓判を押し、幸先の良いスタートを切った。



続いて、セブン-イレブンの「旅するCAFE BOX タコライス」を実食。温泉卵がトッピングされた本格的な見た目に驚きつつ、サカモトは「完全にお店で出すような味」とクオリティの高さを評価した。さらに、ローソンの「超特濃オレンジ」や「飲む冷やしぜんざい」の飲み比べでは、従来品より濃く甘く仕上げられたチャレンジ商品を「濃い方が美味い」と支持する様子が収められている。



中でも氏原を最も唸らせたのが、セブンプレミアムの冷凍食品「濃厚G系ラーメン」だ。約10分鍋で煮込む手間はあるものの、完成したラーメンを見た瞬間からテンションは急上昇。一口すすると「うめぇ！」「これコンビニで買えるの？」と驚きを隠せない氏原。サカモトも「味マジちゃんとしてる」「コスパ相当良い」と高く評価し、氏原から「リピート！！」という最大級の賛辞が飛び出した。



一方で、「サッポロ一番 しょうゆ味 油そば」に対しては「普通です」「油そばじゃない」と厳しく指摘するなど、偏食ならではの鋭い視点も光る結果となった。コンビニ各社の進化が止まらない新商品の数々。氏原の忖度ない本音レビューを参考に、自分好みの“神アイテム”を探してみてはいかがだろうか。