コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「カリー祭り」を6月24日から期間限定で実施します。

【画像】コーヒーカップにカレーが入ってるんだが… これがコメダ「カリー祭り」メニューです！（8枚）

同チェーンの“夏の定番”フェアとして人気の高い「カリー祭り」。昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場します。「新宿中村屋」監修の特製カリーソースを使用したスナック4種類、ドリンク2種類がラインアップ。

新作「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに、シャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた、食べ応えのある一品。価格は710円〜770円（以下、税込み、価格は店舗により異なる）。

再登場の「タンドリーチキンホットサンド」は、7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとシャキシャキのキャベツを、特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンド。スパイスの風味豊かな味わいをまとわせて香ばしく焼き上げています。価格は1270円〜1330円。

同じく再登場の「チーズカリーとナン」は、“とろ〜りチーズ”と特製カリーソースを、もっちり食感の手伸ばしナンに絡めて楽しめる一品。特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物のうまみが広がり、チーズとも相性抜群です。価格は750円〜810円。追加ナンが250円。追加チーズカリーソースが320円。

ドリンクの新作「アサイーミックスラッシー」は、ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味をプラスしたフルーティーな一杯。価格は670円〜910円。

再登場の「ラッシー」は、ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンク。「アサイーミックスラッシー」との飲み比べも楽しめます。価格は620円〜860円。

また、特製カリーソースを使った定番商品「カツカリーパン」も通年販売中。価格は950円〜1040円。

一部店舗を除く、全国のコメダ珈琲店で、7月中旬（予定）まで販売されます。

さらに、コメダ珈琲店の公式「X」アカウントでは、新宿中村屋カリーセット商品約1年分＋銅メッキ カリー食器セットの「新宿中村屋 こだわりのカリーセット」と、ノリタケ ヨシノ ティー食器セット＋ラティス インド産紅茶約1年分の「インドは紅茶生産量世界1位！ティータイムセット」がそれぞれ抽選で1人に当たるキャンペーンが実施されます。