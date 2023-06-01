【「ゼンレスゾーンゼロ」Steam版】 6月17日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制）

HoYoverseは、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のSteam版を本日6月17日に配信する。基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、「崩壊3rd」や「原神」、「崩壊:スターレイル」などを手掛けるHoYoverseの新作アクションRPG。2024年には、プレイステーション 5/PC（Epic Games）/Android/iOS版、2025年には、Xbox Series X|S版も発売されている。

本作では、異なるプラットフォーム間でのマルチプレイおよびデータを共有できるクロスセーブに対応。Steam版を含む既存のプラットフォームでプレイ中の場合、データの引き継ぎが可能となっている。

ゲーム概要

【『ゼンレスゾーンゼロ』Steam版 リリース日決定PV】

本作の舞台となるのは、「ホロウ」と呼ばれる超自然災害により現代文明が壊滅した後の終末世界。滅亡をもたらしかねない災いの中、唯一残された都市エリア「新エリー都」は、逆境を乗り越えて発展を遂げ、いつしか現代文明の最後の光となった。

プレーヤーは「プロキシ」と呼ばれる人物となり、予測不可能なホロウに入る冒険者のために道を案内する。個性豊かな仲間たちと共に冒険へと踏み出し、敵に挑み、依頼を達成しつつ「新エリー都」に隠された秘密を解き明かしていくことになる。