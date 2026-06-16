“夜空”×“舞”をテーマにしたTVアニメ『薬屋のひとりごと』のコラボイベントが、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催されることが発表されました。

『薬屋のひとりごと』は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）が美形の宦官・壬氏（ジンシ）と共に後宮内などで巻き起こる難事件を解決していく物語。シリーズ累計4500万部を突破し、TVアニメの第3期の放送や、劇場版の公開も控える人気作です。

8月1日〜10月26日まで六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催されるのが、コラボイベント『TVアニメ『薬屋のひとりごと』×東京シティビュー 舞が織りなす幻想の世界 ―天空に響く、舞のしらべ―』。作中に登場する“舞”のシーンに焦点を当てた初めてのイベントで、“夜空”×“舞”をテーマに猫猫や壬氏たちが織りなす幻想的な舞の情景が、展望台ならではの特別な演出で描き出されるということです。

また、展示エリアでは、初公開となる展示物を含め、作中の象徴的なシーンや印象的なセリフと共にこれまでの歩みを振り返る展示が展開されるということです。