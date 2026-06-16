ユーチューバー・SUSURU（33）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、実業家・堀江貴文氏（53）から“激怒”された件について言及する場面があった。

堀江氏は3日に配信されたYouTube番組「REAL VALUE」にて、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と眉をひそめていた。

またXでは「俺にとっては日本の和牛を世界にしっかり広めてる浜田を信頼してるし ススルみたいな適当なYouTuberが小馬鹿にしてるのは本当に許せないから 浜田に土下座してごめんなさいして欲しい」とし「最低の人格だと思うわ」と怒りを爆発させていた。

この件について言及したSUSURUだったが、なんと浜田氏と偶然会う機会があったと報告。「普通にお久しぶりですって感じで、1時間ぐらい話して。“また食べに行きます”って感じで、非常に和やかに終わりました。お互いに大人ですからね」と言い「僕は“まずい”とは言ってないのは事実なんで。炎上っていうかはよく分からないんですけど、いきなり絡まれたからね」と苦笑していた。