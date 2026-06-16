Q. 「朝ごはん抜きは太る」って本当ですか？ 昼に食べ過ぎなければ痩せますよね？【管理栄養士が回答】
Q. なぜ「朝ごはん抜きは太る」と言われるのでしょうか？Q. 「ダイエット中の高校生です。なぜ『朝ごはんを抜くと太る』と言われるのでしょう？ 食べない分カロリーが減るなら、普通に考えて痩せると思うのですが……。抜いた朝ごはん分を、昼にまとめて食べ過ぎなければ早く痩せられますよね？」
A. 代謝が落ちる上に、空腹時間が長いと体脂肪がつきやすくなるためです「朝ごはんを食べないほうがカロリーを抑えられて痩せる」という考え方は、確かに一見もっともらしく聞こえますね。でも、食べ方によっては逆効果になりかねません。
また、朝食を食べない分、次の食事である昼ごはんも気を付ければ大丈夫、というのもいいアイデアのように思われるかもしれませんが、まとめ食べには要注意。空腹時間が長くなってからの食事は、急激に血糖値が上昇しやすくなり、肥満につながるリスクがあります。人の体は、空腹時間が長くなるほど「次に入ってくる食事をできるだけ体脂肪として蓄えておこう」とする飢餓対応の働きがあると考えられています。
ダイエットを成功させるコツは「急がば回れ」。以下の、理想的な朝食のポイントを押さえてください。
・乳製品・卵・大豆製品などで良質なたんぱく質を補給する
・パン、おにぎりなど少量でも穀類をとる
・可能な限り、野菜や適量の果物を摂り、食物繊維やビタミンも補給
・エネルギーの目安は1日の1/3を目安に（デスクワークの女性なら500-600kcal程度）
・時間は朝9時までを目安に、よくかんでゆっくり食べる
時間がない朝は、卵かけご飯だけでもかまいません。大切なのは「何も食べない」状態を避けること。毎日続けられる朝食習慣が、太りにくい体質づくりへの近道です！
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)