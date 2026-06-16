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「関西住みのオリックスファンは逆張り」炎上した投稿の真意と、異常なまでの阪神偏重という現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【逆張りでひねくれ者】埼玉生まれ埼玉育ちなのになぜトラヤマは阪神ファンになったのか？そして大阪＝阪神は紛れもない事実...埼玉東部に西武ファン存在しない説。」を公開した。X（旧Twitter）での自身の投稿がオリックスファンから批判を集めた騒動に触れ、自身の生い立ちや体験を交えながら、プロ野球ファンの地域差について独自の見解を語った。



トラヤマ氏は、Xで「まともな関西人ならオリックスを好きになる理由はない。関西住みのオリックスファンは逆張りだからひねくれ者が多い」という趣旨の投稿を引用・模倣し発信したところ、オリックスファンから批判が殺到したと説明。この投稿の真意について、喧嘩を売る意図はなく「おもしろい返しができると思った」と釈明した。



さらに、自身の背景として埼玉で生まれ、親の転勤で小学4年の秋まで大阪に住んでいた経験を回顧。当時の大阪は、2008年の阪神が圧倒的な強さを誇っていた時期であり、「テレビでも新聞でも阪神という文字が出ない日はない」ほど周囲が阪神一色だったと語る。「当時の割合は大阪・兵庫は8割阪神ファンのイメージ」と、関西における阪神の異常なほどの人気ぶりを強調した。



一方で、小学4年の秋に埼玉に戻ってからの経験にも言及。「埼玉東部に西武ファンは存在しない」と語り、周囲はサッカーが圧倒的に人気で、野球をする環境すら珍しかったと指摘した。これらの体験から、地域によって特定のスポーツや球団が生活に溶け込んでいる度合いが全く異なると説明している。



動画の終盤でトラヤマ氏は、自身の投稿が言葉足らずだったことを反省。また、京セラドームでの試合において、ライト層の阪神ファンがオリックス側の応援席のチケットを誤って買ってしまう問題にも触れた。「京セラでオリックスファンにもっと応援で圧をかけられたい」と述べ、両球団のファンが健全に応援できる環境の重要性を訴えて動画を締めくくった。