「結果でもなく本当に驚かされたのは……」中国メディアも驚愕したオランダ戦で日本が見せた”メンタリティ”
現地時間14日に日本代表はワールドカップの初戦を迎え、オランダ代表と対戦した。試合は後半に動き、50分にフィルジル・ファンダイクのヘッドでオランダが先制。57分に中村敬斗のゴールで追いつき、64分にリードされるも88分に鎌田大地のゴールで土壇場で追いついた。FIFAランキング上位の国に引けをとらない戦いを見せ、試合は2−2のドローで勝ち点1を分け合った。
この結果は中国でもニュースになり話題に。そんな中『捜狐』では、今回のこの結果よりも、日本の選手たちのメンタリティに注目。「本当に驚かされたのは結果そのものではない。ピッチ上の日本代表が見せた『落ち着き』だった」とし、「ファン・ダイクのヘディングで勝ち越しを許した場面でも、選手たちは誰一人として慌てなかった。味方を責める者もいなければ、うなだれる者もいない。何事もなかったかのように自陣へ戻り、再びゲームを組み立てる。そして6分後に同点弾。さらに89分には劇的な同点ゴールを決めた。このメンタリティは、20年前の日本代表とはまったく別の次元にある」と評価していた。
さらには指導者の質も日本と中国で大きな差があると言及。こうしたことから「日本サッカーの強さは、決して一人の天才選手によって支えられているわけではない。30年かけて築き上げた育成システム、指導体制、リーグ運営、そして海外挑戦の仕組み、それらが一体となって機能しているからこそ、主力選手を欠いてもチームは崩れない。今回のオランダ戦で示されたのは、まさにその『システムの力』だった。たとえ主力が不在でも、たとえ試合内容で押し込まれても、たとえ二度リードを許しても、チームは機能し続ける。選手たちは戦術を遂行し続ける。そして最後まで勝利を信じ続ける。これは日本代表だけの勝利ではない。30年間にわたり積み重ねてきた日本サッカー全体の成果であり、『システムが生み出した利益』なのである」と記した。