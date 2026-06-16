楽天は16日、東北各県での一軍公式戦主催試合『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』の山形県開催試合となる6月23日の西武戦、「人が輝く!! 敬寿会ナイター」で、山形市出身 モンテディオ山形の土居 聖真選手が試合前のセレモニアルピッチに登場することになったと発表した。

さらに、東根市出身 新日本プロレスの本間朋晃選手も登場。他にも、山形北高校の学生による国歌独唱や、山形大学吹奏楽団による特別応援を行うなど、地元・山形県の方と一緒に、年に一度の山形県での試合を盛り上げる。

▼ 土居聖真

「モンテディオ山形の土居 聖真です。今回、同じ東北を代表するプロスポーツチームである楽天イーグルスのマウンドに立たせていただけることを、本当に嬉しく思います！いつもは足でボールをコントロールしていますが、今回はこの右腕に山形の、そして東北の皆さんの熱い思いを乗せて全力投球します。楽天イーグルスファンの皆さん、山形サポーターの皆さん、ぜひマウンドでの『キックオフ』ならぬ『プレイボール』を見届けてください！」