【ちいかわ】作中に登場する “タン塩” がベビースターになった！
『ちいかわ』の世界観を表現した「ベビースターラーメン（タン塩味）」が、全国で発売された。
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』の作品内に登場する ”タン塩” がベビースターラーメンになった。
『ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）』は、焼肉の定番メニュー「タン塩」をイメージし、肉の旨みとコクで、思わず手が止まらない味わいに仕上げられている。
パッケージは、ちいかわとうさぎが登場するピンク色のパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコが登場するオレンジ色のパッケージの2種類。
「ちいかわ」の世界観が楽しめるベビースターラーメンを、ぜひ堪能してほしい。
＞＞＞ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）をチェック！（写真2点）
（C）nagano
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定だ。
『ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）』は、焼肉の定番メニュー「タン塩」をイメージし、肉の旨みとコクで、思わず手が止まらない味わいに仕上げられている。
パッケージは、ちいかわとうさぎが登場するピンク色のパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコが登場するオレンジ色のパッケージの2種類。
「ちいかわ」の世界観が楽しめるベビースターラーメンを、ぜひ堪能してほしい。
＞＞＞ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）をチェック！（写真2点）
（C）nagano
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