この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

健康パンの専門家が解説。健康のための食生活が逆に「疲れ」を招く4つの落とし穴と疲労回復の最強法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パンの専門家、むらまつさき氏が、「毎日のパンが疲れを招いている? 年齢じゃない！ 疲労回復最強法」と題した動画を公開した。動画では、ちゃんと食べて寝ているのに疲れる理由について、実は年齢のせいではなく、「健康のために頑張っている食事」が逆に疲れを作っている可能性があると解説している。



むらまつ氏は、健康を意識しているのに疲れてしまう人に共通する「4つの原因」を挙げた。1つ目は「血糖値の乱れ」だ。健康のためにと朝食をパンだけ、フルーツだけ、シリアルだけで軽く済ませると、食べ方によっては血糖値が急上昇し、その後の急降下を招く。これが、午前中から眠気やだるさ、集中力の低下を引き起こす要因になっているという。



2つ目は「栄養不足」。健康意識が高い人ほど、糖質や脂質を極端に避け、カロリーを減らしすぎる傾向がある。しかし、体は食べたもので動いており、エネルギー不足に陥ると、かえって元気を奪ってしまうと指摘した。



3つ目は「ストレス」である。「あれもダメ」「これもダメ」という我慢を重ねる生活は、「コルチゾール」というストレスホルモンを増やし、疲労感が抜けず、睡眠の浅さや食欲の乱れを引き起こす。



そして4つ目が、「脳のホメオスタシス（恒常性）」だ。これまで食べていた大好きなものを急に禁止すると、元に戻ろうとする脳の仕組みが働き、無性に食べたくなったりリバウンドしたりする。むらまつ氏はこの現象について、「人間の意志が弱いからではありません。脳が正常に働いているだけなんです」と解説した。



「健康は『根性で続けるものではない』」。疲れている時ほどさらに頑張ろうとしてしまうが、本当に大切なのは我慢することではなく、無理なく続けられる方法を見つけることだと強調した。例えばパンが大好きなら、小麦粉や砂糖を使わないなど、自分の体に合った健康的なパンを食べていくという選択肢を持つこと。それが、長く健康でいるための近道であると結論付けた。