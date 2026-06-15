◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演した。

午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で現地のスタジアムから登場。試合前には「まず初戦が全てだと思ってる。1試合1試合決勝のつもりでやるだけ。ここからは1試合1試合が決勝です」とエールを送った。

前半3分、オランダのFWマレンに強烈なシュートを打たれると、「11番がめっちゃうざいんですよ」と背番号11のハクポに言及。GK鈴木彩のビッグセーブには「素晴らしかったですね。ナイス！彩艶さん！」と称えた。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった。今大会でも選手を“さん”を付けて呼ぶなど4年前のスタイルは健在。同じくNHKの解説に登場した元日本代表の柿谷曜一朗氏には「曜一朗！」と呼び掛けていた。