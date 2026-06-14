「今日好き」“きんりの”内⽥⾦吾＆多⽥梨⾳カップルが破局「前向きな決断」「大切な親友」
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた内田金吾と多田梨音の“きんりのカップル”がそれぞれのSNSを更新。破局したことを伝えた。
【写真】「今日好き」カップルが印象ガラリランウェイ
内⽥は「この度『今日、好きになりました。夏休み編2025』にて成立した梨音ちゃんとお別れすることになりました。突然のご報告となり、驚かせてしまってごめんなさい」と切り出し、「2人で沢山話し合った結果、それぞれの道を歩んでいくことを決めました。これからは恋人という形ではなく、大切な親友としてお互いを応援していくという前向きな決断です！」と理由を説明した。
続けて「これまで“きんりの”を応援して下さった皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。皆様の温かい言葉があったからこそ、今の僕たちがいます」とつづり、これまでの思い出を回想。「梨音ちゃんとの何気ない時間も、全てが大切な尊い思い出です。一緒にたくさん笑い合えた事、本当に楽しくて大切な11ヶ月を梨音ちゃんありがとう！！」と感謝し「これからはそれぞれの場所で精一杯頑張っていきますので引き続き2人のことを温かく見守って頂けたら嬉しいです。これからも宜しくお願い致します」と結んでいる。
そして、多⽥は「恋人という形ではなくなりますが、これからもお互いを応援し合える大切な親友です！」と2人の今後の関係性を説明。「金吾くんとは高校1年生の全力の企画で出会い、シゴデキ企画では2泊3日のお仕事体験を共に過ごす中で深くお互いを知り、夏休み編で再会して、好きになりました。私が出会いたかった『好きな人』に出会えて嬉しかったよ」と振り返り、「金吾くんとの何気ない時間も、すべてが大切な思い出です。いろんな場所で一緒に笑い合えたこと、本当に忘れられない、楽しくて幸せな11ヶ月間でした！」と感謝を伝えた。最後には「これからは別々の道を歩んでいきますが、それぞれの場所で頑張っていくので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2025」にてカップル成立。内田は「ドンタン編」、多田は「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続メンバーとして参加していた。（modelpress編集部）
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◆内⽥⾦吾＆多⽥梨⾳カップルが破局
内⽥は「この度『今日、好きになりました。夏休み編2025』にて成立した梨音ちゃんとお別れすることになりました。突然のご報告となり、驚かせてしまってごめんなさい」と切り出し、「2人で沢山話し合った結果、それぞれの道を歩んでいくことを決めました。これからは恋人という形ではなく、大切な親友としてお互いを応援していくという前向きな決断です！」と理由を説明した。
そして、多⽥は「恋人という形ではなくなりますが、これからもお互いを応援し合える大切な親友です！」と2人の今後の関係性を説明。「金吾くんとは高校1年生の全力の企画で出会い、シゴデキ企画では2泊3日のお仕事体験を共に過ごす中で深くお互いを知り、夏休み編で再会して、好きになりました。私が出会いたかった『好きな人』に出会えて嬉しかったよ」と振り返り、「金吾くんとの何気ない時間も、すべてが大切な思い出です。いろんな場所で一緒に笑い合えたこと、本当に忘れられない、楽しくて幸せな11ヶ月間でした！」と感謝を伝えた。最後には「これからは別々の道を歩んでいきますが、それぞれの場所で頑張っていくので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記している。
◆“きんりの”「夏休み編2025」で成立
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「夏休み編2025」にてカップル成立。内田は「ドンタン編」、多田は「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続メンバーとして参加していた。（modelpress編集部）
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