阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前に大雨が降って馬場が悪化する中、2番人気のメイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。57歳・武豊騎手は2週連続のG1勝利で、自身が保持するJRA・G1史上最年長勝利をさらに更新した。偉業に喝采が送られた一方、レース後には悲報も飛び込んできた。

発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然となる中、運命のゲートが開いた。

逃げると見られていた武豊とメイショウタバルは2番手から。直線でコスモキュランダをかわして先頭に立つと、史上初の春古馬3冠を狙った1番人気クロワデュノールの猛追をしのいだ。

一方、前走でG2・日経賞を制し、6番人気となっていたマイユニバースは、最後の直線コースで競走を中止。JRAから急性心不全での死亡が発表されると、競馬ファンに悲しみが広がった。

Xには、「マイユニバースまじで悲しいな」「マイユニバース駄目でしたか… 残念でならない」「マイユニバース…まだまだこれからだったのに…」「マイユニバース心不全？え？マジか…」「マイユニバース亡くなったのマジか…ショックすぎる。助かってほしかった」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）